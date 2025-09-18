Civila destacó que el Mides "ha sido priorizado en este Presupuesto"

Civila indicó que el presupuesto incluye el incremento del 50% en el Bono Crianza, con una implementación en dos etapas.

Además, resaltó la creación de una nueva prestación, la canasta de higiene menstrual, “para personas menstruantes de entre 12 y 50 años”, que también abarca “a los hogares que perciben tarjeta Uruguay Social”. “El mensaje presupuestal también incluye una cantidad importante de recursos para fortalecer el sistema de atención a personas en situación de calle.

También destacó que hay un esfuerzo presupuestal para el Instituto Nacional de las Mujeres, en particular para los servicios de atención a la violencia de género y para las personas víctimas de trata.

Oposición celebre importancia del Mides

Por su parte, la diputada del Partido Nacional, Fernanda Auesperg, dijo que celebra la importancia que el gobierno le está dando al Mides en el presupuesto nacional, pero que genera alarma el crecimiento de las transferencias monetarias en muchas de las prestaciones.

"Se da un incremento gradual en los distintos años y nosotros entendemos que las políticas sociales son eficaces, justamente cuando logramos que las personas cada vez sean menos las que necesiten de ese apoyo. Lo que se presenta por parte del ministerio, son cada vez más personas atendidas por el Mides".