El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, una norma que había sido promulgada en octubre de 2025 bajo el número 20.431. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo habilita la puesta en práctica de un marco legal que reconoce el derecho de las personas a transitar el proceso de morir en condiciones de dignidad.
Avanza la aplicación de la ley
Muerte médicamente asistida en Uruguay: Orsi firmó el decreto reglamentario de la ley
Muerte médicamente asistida en Uruguay, Orsi firmó el decreto reglamentario y avanza la aplicación de la ley con garantías y controles.