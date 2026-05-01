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Política Mercosur | acuerdo | Orsi

Este 1° de mayo

Comenzó a aplicarse provisionalmente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente Yamandú Orsi, mantuvo una reunión virtual con presidentes y cancilleres del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el primer día de aplicación provisional del acuerdo de libre comercio con la UE.

Entró en vigor la aplicación provisional del Acuerdo Comercial Interino Mercosur - Unión Europea.

Entró en vigor la aplicación provisional del Acuerdo Comercial Interino Mercosur - Unión Europea.
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Por Redacción Caras y Caretas

El acuerdo provisional interino entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) fue firmado el 17 de enero en Asunción (Paraguay) comenzó a aplicarse provisionalmente a partir de este viernes 1° de mayo, después de un extenso proceso de negociación que duró más de 25 años.

En el primer día de aplicación provisional del acuerdo con un mercado de más de 750 millones de personas y a una economía que representa cerca del 20% del producto interno bruto mundial, el presidente de la República, Yamandú Orsi, acompañado por el canciller Mario Lubetkin, mantuvo una reunión virtual con los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña; el canciller de Brasil, Mauro Vieira; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

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Primer acuerdo de libre comercio del Mercosur que entra en vigor

De esta manera, por primera vez entre en vigor un acuerdo de libre comercio en el marco del Mercosur, a fin de establecer un marco de estabilidad institucional y seguridad jurídica que impulsa los procesos productivos y mejora las condiciones de acceso al mercado europeo.

A su vez, los miembros del bloque comercial reafirmaron el compromiso del Mercosur con el desarrollo sostenible, orientado hacia el cumplimiento de los estándares internacionales.

Durante su próxima presidencia pro tempore al frente del bloque, Uruguay continuará la profundización e implementación del acuerdo, en compromiso con el desarrollo de ambos bloques, expresó la Cancillería.

Los beneficios comerciales para Uruguay desde este viernes

El 73% de la canasta exportadora del Mercosur ingresará al mercado europeo con arancel 0%, mientras que otros productos lo harán con una reducción progresiva en un máximo de 10 años.

Para Uruguay, las oportunidades y beneficios comerciales serán tangibles desde el 1° de mayo. La cuota Hilton de carne Premium (5.600 toneladas) pasará de un arancel del 20% al 0% de forma automática.

Otros productos que ingresarán con arancel 0% desde esa fecha son los correspondientes a la pesca, menudencias bovinas y ovinas, grasas y despojos comestibles de la especie bovina, manzanas frescas, cerezas frescas, legumbres, frutos secos y pasas de uva, derivados del cuero, agua mineral, cervezas, bebidas, harina de soja, tops de lana peinada, fertilizantes y fungicidas.

En tanto, otros bienes producidos en los países que integran el Mercosur ingresarán con beneficios parciales, ya sea por cuotas en canastas de desgravación o arancel intracuota, son el arroz, la miel, el maíz y el sorgo.

Los sectores para los que se prevén importaciones desde la UE hacia el Mercosur, a partir del viernes 1° de mayo, son los dedicados a automotores, maquinarias, frutas frescas, químicos y productos farmacéuticos.

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