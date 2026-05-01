Comenzó a aplicarse provisionalmente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Primer acuerdo de libre comercio del Mercosur que entra en vigor

De esta manera, por primera vez entre en vigor un acuerdo de libre comercio en el marco del Mercosur, a fin de establecer un marco de estabilidad institucional y seguridad jurídica que impulsa los procesos productivos y mejora las condiciones de acceso al mercado europeo.

A su vez, los miembros del bloque comercial reafirmaron el compromiso del Mercosur con el desarrollo sostenible, orientado hacia el cumplimiento de los estándares internacionales.

Durante su próxima presidencia pro tempore al frente del bloque, Uruguay continuará la profundización e implementación del acuerdo, en compromiso con el desarrollo de ambos bloques, expresó la Cancillería.

Los beneficios comerciales para Uruguay desde este viernes

El 73% de la canasta exportadora del Mercosur ingresará al mercado europeo con arancel 0%, mientras que otros productos lo harán con una reducción progresiva en un máximo de 10 años.

Para Uruguay, las oportunidades y beneficios comerciales serán tangibles desde el 1° de mayo. La cuota Hilton de carne Premium (5.600 toneladas) pasará de un arancel del 20% al 0% de forma automática.

Otros productos que ingresarán con arancel 0% desde esa fecha son los correspondientes a la pesca, menudencias bovinas y ovinas, grasas y despojos comestibles de la especie bovina, manzanas frescas, cerezas frescas, legumbres, frutos secos y pasas de uva, derivados del cuero, agua mineral, cervezas, bebidas, harina de soja, tops de lana peinada, fertilizantes y fungicidas.

En tanto, otros bienes producidos en los países que integran el Mercosur ingresarán con beneficios parciales, ya sea por cuotas en canastas de desgravación o arancel intracuota, son el arroz, la miel, el maíz y el sorgo.

Los sectores para los que se prevén importaciones desde la UE hacia el Mercosur, a partir del viernes 1° de mayo, son los dedicados a automotores, maquinarias, frutas frescas, químicos y productos farmacéuticos.