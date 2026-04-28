Para Lula el acuerdo entre el Mercosur y la UE es una respuesta a las políticas de Trump

Destacó el mandatario que sacar adelante el acuerdo costó "hierro, sangre y sudor", porque hay muchos intereses implicados en evitar que Brasil crezca, dispute mercados y coloque sus productos en el extranjero.

Lula reflexiona

"Cuando los colonizados deciden levantar la cabeza y decir que tienen derechos, nos crean más y más dificultades, porque entonces nos convertimos en competitivos", añadió.

Además, el presidente destacó que Brasil sigue confiando en el Mercosur para alcanzar acuerdos de libre comercio con Singapur o Canadá, y que el bloque puede crecer próximamente con la entrada de Colombia.

Ministro respalda

En la firma también estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, que destacó los beneficios del acuerdo más allá de lo estrictamente económico y comercial.

"En un mundo conturbado con fuerte inestabilidad geopolítica y proliferación de medidas unilaterales, el acuerdo emite una señal clara de que los dos bloques creen en la integración económica, en el comercio como promotor del desarrollo", afirmó el canciller.

Vieira recordó que el pacto comercial creará un área de libre comercio con 31 países, 620 millones de personas y un PIB superior a los U$S 22 trillones.

(Sputnik)