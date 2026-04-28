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Mundo Luis Inácio Lula Da Silva |

promulgado en brasil

Para Lula el acuerdo entre el Mercosur y la UE es una respuesta a las políticas de Trump

El acuerdo entre el Mercosur y la UE llevó más de 25 años de negociación y entra en vigor, en forma provisional, el próximo viernes 1 de mayo.

Lula satisfecho con el acuerdo.

Lula satisfecho con el acuerdo.

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó el martes el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que entra en vigor de forma provisional el 1 de mayo, y valoró que se trata de una respuesta a las políticas proteccionistas del presidente de EEUU, Donald Trump.

"El acuerdo llega para reforzar la idea del multilateralismo; después de que Trump tomó medidas unilaterales contra el mundo entero, la respuesta que la UE y Brasil dieron al mundo es que no existe nada mejor que el ejercicio de la democracia, que el multilateralismo y que la relación cordial entre las naciones", dijo Lula.

Lula firmó el decreto que promulga en Brasil el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, que se negoció durante casi 25 años y se aprobó finalmente el pasado mes de enero.

Destacó el mandatario que sacar adelante el acuerdo costó "hierro, sangre y sudor", porque hay muchos intereses implicados en evitar que Brasil crezca, dispute mercados y coloque sus productos en el extranjero.

Lula reflexiona

"Cuando los colonizados deciden levantar la cabeza y decir que tienen derechos, nos crean más y más dificultades, porque entonces nos convertimos en competitivos", añadió.

Además, el presidente destacó que Brasil sigue confiando en el Mercosur para alcanzar acuerdos de libre comercio con Singapur o Canadá, y que el bloque puede crecer próximamente con la entrada de Colombia.

Ministro respalda

En la firma también estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, que destacó los beneficios del acuerdo más allá de lo estrictamente económico y comercial.

"En un mundo conturbado con fuerte inestabilidad geopolítica y proliferación de medidas unilaterales, el acuerdo emite una señal clara de que los dos bloques creen en la integración económica, en el comercio como promotor del desarrollo", afirmó el canciller.

Vieira recordó que el pacto comercial creará un área de libre comercio con 31 países, 620 millones de personas y un PIB superior a los U$S 22 trillones.

(Sputnik)

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