¿Cómo funciona el Poder Legislativo durante el receso parlamentario?

En la Cámara de Representantes, la titularidad está conformada por Pablo Abdala y Sebastián Andújar en representación del Partido Nacional, Margarita Libschitz, Gabriel Otero, Federico Preve y Ana Olivera por el Frente Amplio, y Walter Verri por el Partido Colorado. El funcionamiento del cuerpo se completa con la designación de un suplente por cada uno de los legisladores mencionados, con el fin de asegurar la operatividad de la comisión ante cualquier contingencia.

Compareceran tres ministros

En cuanto a su actividad inmediata, la Comisión Permanente ha dispuesto el inicio de las tareas de control administrativo mediante la convocatoria de autoridades nacionales. En este marco, se ha resuelto convocar al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti a efectos de analizar los ceses de directores departamentales de dicha cartera en régimen de Comisión General.

Asimismo, se ha cursado convocatoria al Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, quien deberá comparecer acompañado por las autoridades de OSE.

El objetivo de esta citación es que los jerarcas brinden explicaciones sobre el estado actual de las negociaciones referentes al paquete de obras anunciado durante la interpelación del 19 de agosto en la Cámara de Diputados.

A estas convocatorias se suma la iniciativa de Abdala, quien promoverá para el mes de enero el llamado a sala del Ministro del Interior, Carlos Negro. Esta comparecencia, que también se desarrollará en régimen de Comisión General, tiene como objetivo abordar el proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, así como analizar los datos anuales del Observatorio de Violencia y Criminalidad que se difunden habitualmente al inicio del año.