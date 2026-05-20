Para Bianchi es una "picardía de cuarta" la fecha de interpelación a Oddone

La convocatoria al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para el lunes 15 de junio, el mismo día del debut de Uruguay en el Mundial contra Arabia Saudita, desató un cruce político picante entre oficialismo y oposición. La senadora Graciela Bianchi se refirió al hecho.
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La senadora nacionalista Graciela Bianchi criticó duramente al Frente Amplio por elegir esa fecha. "Si creen que somos bobos, perdieron plata. Esto no es una picardía de nivel, es una picardía de cuarta", disparó. Bianchi dijo tener respeto "técnico" por Oddone, pero advirtió que "está tambaleando en sus manifestaciones". Sugirió además que el ministro debería negarse a asistir: "Yo no me prestaría a esa falta de respeto al Parlamento".
Una elección
"Si la gente prefiere mirar el Mundial antes que la economía, cada pueblo tiene el gobierno que se merece", agregó, y expresó su preocupación por el "ataque al sistema parlamentario", que a su juicio socava la democracia.
Desde el oficialismo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió con ironía: "¿Van a suspender la actividad política por el fútbol? ¿Eso le plantean a la gente?" Reconoció que le encanta la selección, pero recordó que en el pasado tuvo que dedicar muchos partidos a la política. Además, defendió la gestión económica del gobierno y aseguró que Oddone es respetado y por eso es un "objetivo político". Pereira calificó a la oposición de "muy dura, insultante y descalificante", y les reclamó respeto democrático: "Hay un límite que no se entiende que no se puede pasar".