Para Bianchi es una "picardía de cuarta" la fecha de interpelación a Oddone

Desde el oficialismo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió con ironía: "¿Van a suspender la actividad política por el fútbol? ¿Eso le plantean a la gente?" Reconoció que le encanta la selección, pero recordó que en el pasado tuvo que dedicar muchos partidos a la política. Además, defendió la gestión económica del gobierno y aseguró que Oddone es respetado y por eso es un "objetivo político". Pereira calificó a la oposición de "muy dura, insultante y descalificante", y les reclamó respeto democrático: "Hay un límite que no se entiende que no se puede pasar".