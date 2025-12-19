En el primer año de la legislatura se presentaron 292 proyectos de ley nuevos, por lo cual la presidenta de la Asamblea General y vicepresidenta, Carolina Cosse, valoró en rueda de prensa que en el Parlamento “se trabajó muy bien”, con “mucha seriedad” en las diferentes comisiones, “sin dogmatismos, con amplitud y con apego a los principios”. Consideró “un gran logro” para el oficialismo la aprobación del presupuesto y apostó a que el próximo año se pueda “seguir profundizando en líneas que tienen que ver con cuestiones que le importan a la gente”.
Política
Oposición convocará a tres ministros a la Comisión Permanente
La oposición encabezada por los blancos convocará a los ministros Alfredo Fratti, Edgardo Ortuño y Carlos Negros para dar explicaciones sobre varios temas.