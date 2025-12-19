Oposición convocará a tres ministros a la Comisión Permanente

En tanto, el senador nacionalista Sebastián da Silva explicó que la convocatoria a Fratti se resolvió en el ámbito de coordinación parlamentario de la Coalición Repúblicana y busca que el jerarca dé “explicaciones sobre una serie de cambios que se han dado en los directores departamentales del MGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)”.

El martes, Da Silva anunció que había hecho un pedido de informes al MGAP por este tema y escribió en su cuenta de X: “Fratti acaba de destituir 6 directores departamentales del @MGAPUruguay que ingresaron por concurso para acomodar amigotes y comisarios políticos en forma directa y discrecional. Politizan todo esta gente, y todo para vivir del Estado”, cuestionó.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala, si bien no presentó una moción durante la sesión de este jueves, anunció que convocará en enero, en régimen de comisión general, al ministro del Interior, Carlos Negro. Mencionó dos temas que le gustaría abordar en la comparecencia: el proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública y los datos anuales del Observatorio de Violencia y Criminalidad, que suelen difundirse en enero. Abdala aclaró que la convocatoria a Negro “no parte de un cuestionamiento, más allá de las diferencias políticas que en materia de política criminal podamos tener”, sino que apunta a tener una “instancia provechosa” de intercambio.