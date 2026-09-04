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Política

por el diálogo

Con Ojeda, Manini y Mieres, Orsi comenzó la ronda de contactos con los partidos

En la previa de su viaje, Orsi se reunió con líderes de los partidos Colorado, Independiente y Cabildo Abierto; la semana entrante recibirá a Álvaro Delgado.

Orsi y su diálogo con Ojeda.

Orsi y su diálogo con Ojeda.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Con reuniones con Andrés Ojeda, Pablo Mieres y Guido Manini Ríos, el presidente Yamandú Orsi comenzó este viernes su ronda de contactos con los dirigentes de los partidos políticos en la previa de su viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Tras las reuniones, fueron por separado; los dirigentes hablaron con la prensa. En primer lugar, el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, señaló que “es fundamental que mantengamos un diálogo con el presidente. Es imposible pensar en Uruguay en materia de convivencia democrática sin partidos políticos (…) Hoy inauguramos un canal de diálogo más profundo, mano a mano, que es bien importante".

Sobre política exterior

Sobre la política exterior, Ojeda destacó la agenda de Orsi "alrededor" de la asamblea: Detectamos tres actividades concretas y particulares, de alto interés para el país: reunión con fondos de inversión, reunión convocada por el presidente de Chile sobre coordinación en cuestiones de crimen organizado y una reunión con otros presidentes vinculada al futuro de la inteligencia artificial.

Además, Ojeda dejó una propuesta por escrito de policiamiento 24 horas en los barrios más complicados en materia de violencia y narcotráfico. Una sugerencia de empezar por tres a modo de plan piloto. Esto tiene anclaje en el plan bandera de Rosario, tomando en cuenta incluso algunas estadísticas de resultados que Rosario logró en base a ese policiamiento", detalló.

Cabildo le regaló un libro

Posteriormente, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió en la Torre Ejecutiva con Yamandú Orsi; dijo que se repasaron de forma general algunos asuntos de la agenda nacional como la seguridad; el foco principal del encuentro estuvo puesto en la política exterior.

Durante la reunión, Manini Ríos obsequió al presidente un libro de Alberto Methol Ferré. Destacó la pertinencia de las ideas del autor respecto a la necesidad de conformar un "estado continental".

Indicó que mantuvieron un intercambio de ideas en el que constataron una visión bastante coincidente de lo que ocurre en el mundo. El líder de Cabildo Abierto remarcó que el contexto internacional actual está definido por una gran incertidumbre y por las acciones de distintos actores internacionales que buscan imponerse de manera unilateral.

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