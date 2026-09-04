Con Ojeda, Manini y Mieres, Orsi comenzó la ronda de contactos con los partidos

Además, Ojeda dejó una propuesta por escrito de policiamiento 24 horas en los barrios más complicados en materia de violencia y narcotráfico. Una sugerencia de empezar por tres a modo de plan piloto. Esto tiene anclaje en el plan bandera de Rosario, tomando en cuenta incluso algunas estadísticas de resultados que Rosario logró en base a ese policiamiento", detalló.

Cabildo le regaló un libro

Posteriormente, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió en la Torre Ejecutiva con Yamandú Orsi; dijo que se repasaron de forma general algunos asuntos de la agenda nacional como la seguridad; el foco principal del encuentro estuvo puesto en la política exterior.

Durante la reunión, Manini Ríos obsequió al presidente un libro de Alberto Methol Ferré. Destacó la pertinencia de las ideas del autor respecto a la necesidad de conformar un "estado continental".

Indicó que mantuvieron un intercambio de ideas en el que constataron una visión bastante coincidente de lo que ocurre en el mundo. El líder de Cabildo Abierto remarcó que el contexto internacional actual está definido por una gran incertidumbre y por las acciones de distintos actores internacionales que buscan imponerse de manera unilateral.