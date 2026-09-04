Orsi aclaró sus dichos: "La violencia de género no es un hecho aislado"

"Ahora, uno puede forzar el contexto, pero tampoco tanto. Yo soy docente, además, y hablé con los docentes y me contaron cómo fue manejado el tema con las herramientas que tenían”, explicó. Y agregó: “Entonces, en el marco de la educación secundaria, es un hecho, primero, que no ocurrió en secundaria, ocurrió en la facultad”.

"Cada cual interpreta..."

"Cada cual interpreta lo que quiere, pero cuando se me planteó si la educación secundaria había podido resolver un problema que había empezado allá, yo dije: "Bueno, fue un hecho aislado", para no globalizar y no generalizar, porque además yo había hablado con las autoridades de secundaria. Entonces, uno le pone el contexto que quiere; yo ya no exijo más. Pero el tema violencia de género, no tengo ninguna duda, es de todos los días, y pido, de paso, analizar la historia que hay atrás de esto que ocurrió, porque tiene que ver con eso, con lo que pasa puertas adentro de una familia, con lo que pasa en el barrio y siempre terminás más o menos en la misma cosa, la violencia del hombre hacia las mujeres; no precisa que los explique, está clarísimo”, agregó.

"No es por comparar, pero si uno analiza lo que pasa en otros países, en los centros educativos, evidentemente ahí sí hay un problema con los centros educativos y un tema de seguridad en los centros educativos. En este caso, que fue lo que me preguntaron, no responsabilicemos a las instituciones de algo que es mucho más profundo y que tiene que ver con algo cultural”, finalizó.