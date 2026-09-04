Gabriel Peluffo: "Buitres está en su última etapa, pero todavía tiene cosas para hacer"

El disco que “nace de una herida” cuenta con ocho canciones que pasan por momentos de melancolía y sanación. La banda propone una escucha inmersiva con la proyección de imágenes en formato de 360°.

Los desafíos de “Nido de Espinas”

Gabriel Peluffo, vocalista y uno de los compositores de Buitres, habló en exclusiva con Caras y Caretas y contó que la idea de volver a grabar un nuevo disco surgió en el 2022. “No fue fácil porque estamos editando discos de manera esporádica. Empezamos a hacer las canciones en los ensayos cuando pudimos volver a tocar después de la pandemia”.

Recordó que al principio de la grabación los “engranajes estaban un poco arenosos”, pero valoró que el grupo se “entusiasmó enseguida” con el proyecto de sacar a la luz este nuevo disco.

Alejandro Vázquez fue el productor, y éste les propuso a Sebastián Teysera para que lo acompañara, algo que, a entender de Peluffo, fue “un golazo” y “maravilloso” trabajar con ambos. “Ellos trabajaron sobre los temas, nos hicieron sugerencias y los terminamos de pulir en los ensayos. Fuimos a Argentina a grabar, después vinimos al estudio de Sebastián Teysera en Playa Hermosa para terminar de grabar las voces”, recordó. Pese a ello, el vocalista de Buitres sostuvo que “se demoró mucho” porque “no quedamos conformes con las primeras mezclas”.

Peluffo aseguró que se le dedicó “mucho tiempo” al arte de la tapa, las ilustraciones y la parte estética del disco. “Hicimos un trabajo muy artesanal, y cuando teníamos todo listo surgió lo de hacer los contenidos visuales. Nos salvó que estaba el Mundial, por eso le pudimos dedicar tiempo y no apurarnos”, agregó.

“A favor de lo nuestro”

La gran novedad de este disco es que se lanzó únicamente a la venta en formato CD, vinilo y en una plataforma paga donde tenés que descargar los ocho temas. Peluffo explicó que esta decisión “es a favor de lo nuestro”, puntualizando en que ellos a los discos los catalogan como “obras”, las cuáles tienen un concepto de conjunto. “Las canciones fueron compuestas en un lapso de tiempo, en determinado contexto, y contamos una historia a través de la canción”.

Aclaró que “no estamos en contra del modelo dominante” del consumo musical a través de plataformas digitales, pero no queremos que “nuestra obra se canalice de esa manera”. Explicó que, si la banda se adapta a este modelo, “perdemos todo el objetivo y tendríamos que empezar a sacar canciones separadas cada cuatro meses”.

“La industria no se va a adaptar a nosotros, pero si queremos hacer algo tenemos que pensar siempre en cómo lo queremos hacer, cómo canalizar nuestro arte. Si queríamos poner foco en el disco, la forma era esta”, subrayó.

“Buscamos recobrar el sentido de la escucha tribal, de llegar con el formato físico a tu casa, compartirlo con tus amigos, comprarte una cerveza y escuchar el último disco de tu banda favorita. Así era como nos gustaba disfrutar la música a nosotros, tenía algo mágico”, agregó.

Meri Parrado

Una escucha entre constelaciones

Los días viernes, sábados y domingos de septiembre y octubre se puede tener el primer acercamiento a esta nueva “obra” en el Planetario de Montevideo, instancia en la que se escucha el disco completo con la proyección de imágenes adaptadas para cada una de las canciones.

Esta idea surgió porque, según relató el propio Peluffo, en su infancia vivía en Villa Dolores, por lo que visitaba el zoológico y el Planetario, lugar en el que siempre “imaginó” que tocar o escuchar un disco sería algo “hermoso”.

“Lo primero que se me ocurrió fue el disco entero corriendo y las constelaciones pasando, como cuando yo era niño. Pero justo coincidió con que se está desarrollando esta serie de contenidos audiovisuales con adaptación a Domo, nos contactaron con la productora Enano Maldito y enseguida nos pusimos a trabajar”, agregó.

La vigencia de Buitres

Pese a tener más de tres décadas desde que fue fundada, Buitres se mantiene como una de las bandas más populares de nuestro país. “Para nosotros todo esto que estamos viviendo es una alegría y nos obliga a tener siempre algo nuevo que nos dé una justificación para presentarnos. Para mí perdería la gracia hacer siempre los mismos temas”, afirmó Gabriel Peluffo.

El vocalista principal de la banda valoró que para ellos lo “interesante” es arriesgar y “defender el disco de manera conceptual” y “estética” ante las críticas. “Siento a esta altura del partido que somos un grupo como si fuéramos la vida de un pintor o un escultor que está en su última etapa pero todavía tiene cosas para hacer”, afirmó.

Los artistas populares en Uruguay

Durante la entrevista, Peluffo hizo referencia a los músicos populares de nuestro país, subrayando que a su entender existe un “cambio importantísimo” desde los años 90 en adelante, respecto al reconocimiento de los artistas.

“Creo que en ese momento se da un punto de inflexión respecto al malestar que se traía de la dictadura, donde se veía que lo nuestro era indigno, de baja calidad y que no se podía comparar con lo de afuera”, se explayó. Además, recordó que para una parte de la sociedad, los artistas populares “eran unos vagos, unos reos”, y que todos estos comentarios empezaron a cambiar a mitad de esa década.

“Hay un cambio. Las nuevas generaciones vinieron hacia los artistas con otra forma de expresarse con espontaneidad y naturalidad. Eso les permitió, por ejemplo, al rock y a la murga transformarse en algo tan popular”, continuó.

El reciente fallecimiento de Ruben Rada generó un gran impacto en nuestro país y principalmente en la música popular uruguaya. Sobre esto, Gabriel Peluffo valoró que Rada “soportó y superó toda la carga negativa que había sobre los artistas en los años noventa” con “personalidad y un talento enorme”.

“A los artistas populares los hace populares la gente y la popularidad no se discute. Y obviamente Rada estaba ahí. Ya lo sabíamos desde antes, pero quedó demostrado. Creo que a los artistas no hay que endiosarlos, pero en el caso de Ruben, este es el justo lugar”, aseguró.