BPS habilita consulta para devolución Fonasa: beneficiará a más de 152.000 personas por $ 8.085 millones

El Banco de Previsión Social (BPS) inició el proceso para la devolución de aportes excedentarios al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La medida alcanzará a más de 152.000 trabajadores activos, jubilados y pensionistas, representando un desembolso global que supera los 8.085 millones de pesos. Los pagos correspondientes se harán efectivos a partir del lunes 21 de setiembre.