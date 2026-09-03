BPS habilita consulta para devolución Fonasa: beneficiará a más de 152.000 personas por $ 8.085 millones

El Banco de Previsión Social (BPS) inició el proceso para la devolución de aportes excedentarios al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La medida alcanzará a más de 152.000 trabajadores activos, jubilados y pensionistas, representando un desembolso global que supera los 8.085 millones de pesos. Los pagos correspondientes se harán efectivos a partir del lunes 21 de setiembre.
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La presidenta del BPS, Jimena Pardo, detalló las etapas y vías disponibles para verificar si se cuenta con saldo a favor:
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Usuarios registrados BPS: A partir de este jueves 3 de setiembre, quienes posean usuario personal del organismo reciben la notificación y el recibo digital directamente en su cuenta.
Consulta general: Desde el lunes 7 de setiembre, la verificación quedará abierta a toda la población a través de la línea gratuita 0800 2016, por WhatsApp al 092 366 272 o mediante el sitio web oficial del BPS.
Mecanismos de cobro: Quienes tengan importe a cobrar podrán percibirlo desde el 21 de setiembre, ya sea mediante acreditación en cuenta bancaria, instrumentos de dinero electrónico o de forma presencial en las redes de cobranza de todo el país.
Ingresos de referencia y cálculo del haber
El cálculo de la devolución surge de comparar la suma total de los aportes efectuados por el usuario frente al costo promedio equivalente dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud durante el período.
Pardo indicó que los niveles orientativos de ingresos mensuales promedio para generar saldo a favor se ubican por encima de los $ 122.600 para trabajadores en actividad y de los $ 132.800 para jubilados y pensionistas. No obstante, la jerarca aclaró que el importe final variará en cada caso según la composición familiar y los porcentajes de descuento aplicados.