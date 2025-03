Conexión Ganadera: tras la ruta del dinero de una democrática estafa

El artículo 93 de la ley de concursos N.° 18.387 establece que “los acreedores concursales deben presentarse a verificar sus créditos, sin importar si el incumplimiento o los incumplimientos en cuestión se gestionaron previamente a la declaración del concurso”. La Liga de Defensa Comercial (LIDECO) ofrece asesoramiento a todos los interesados. Recién allí, tal vez, se conozca una cifra más aproximada al monto total de la estafa.

Para el siguiente paso, es decir el juicio penal contra los empresarios, aquellos que sean acreedores deberán certificar el origen del dinero que les entregaron. En este caso podría verificarse una sospecha que tienen algunos abogados defensores acerca de que Conexión Ganadera lavó dinero de origen desconocido y que habría ingresado en camiones por la frontera norte, según lo señaló Felipe Caorsi en el semanario La Mañana, o era entregado en las oficinas de la empresa, según dijo un calificado testigo a Caras y Caretas.

En cuanto al monto de los activos de la empresa, también es un número incierto, porque en principio no se sabe con precisión cuántas cabezas de ganado tienen ni cuántas han muerto o han sido robadas aprovechando las circunstancias. Recordemos que por lo menos desde diciembre esos animales están librados a su suerte, ya que no pagaban al personal, tenían créditos veterinarios cortados y lo mismo con combustible y otros insumos.

En algunos campos, sobre todo al norte del país, algunos peones que decidieron quedarse viven de lo que pueden conseguir. Varios han relatado que “piden comida a personas estafadas que van a verificar si sus vacas existen”.

El otro gran problema, para el país todo, es el estado sanitario de esos animales. Por ejemplo, en el litoral norte y en Artigas, donde tienen varios campos arrendados, hay una epidemia de garrapatas severa. Este ácaro es la principal causa de muerte entre los bovinos, a los que transmite varias enfermedades contagiosas. Para combatirla, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene muchas normas, apoyo veterinario y créditos a través del BROU que se pueden ver en el siguiente link: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/garrapata

Esta situación afecta los activos de los que podrían resarcirse los estafados, ya que difícilmente puedan comercializarse bovinos flacos y enfermos. Por eso, Alfredo Fratti, quien será ministro de Ganadería en el Gobierno que asume mañana, anunció que “lo primero que hará es decretar la emergencia sanitaria en algunas zonas del país”.

¿Accidente o suicidio?

El pasado 28 de noviembre, aproximadamente a las 6.30 de la mañana, el empresario Gustavo Basso, que conducía un moderno automóvil eléctrico marca Tesla, embistió violentamente una máquina vial ubicada en medio de la ruta 5, que está siendo reconstruida, falleciendo en el acto.

La zona está muy señalizada y es una ruta que Basso transitaba casi todos los días; o sea, conocía la situación de la misma.

Al tratarse de un accidente con un fallecido, intervino la Fiscalía de Florida a cargo del fiscal Hermes Antúnez. A su vez, la Policía científica realizó varias pericias y tomó muestras del cuerpo de Basso. También se recuperaron cuatro computadoras del vehículo que están siendo analizadas y la familia del fallecido aceptó pagar una pericia privada que podría identificar la causa del accidente. Esta se realiza en el Reino Unido y debe acceder a información proporcionada por el fabricante del auto.

Los informes aún no han sido recibidos por el fiscal Antúnez, que el miércoles tomó una medida que sorprendió a muchos: ordenó extraer muestras de ADN a una de las hijas del empresario. Aún no se ha explicado la razón.

El cuerpo de Basso fue cremado 24 horas después del accidente, pero la Policía ya había tomado muestras de su ADN.

Ocurre que la sospecha de que se trató de un suicidio y no un accidente, ha crecido tanto en Fiscalía como entre la Policía. Precisamente a principios de esta semana, el fiscal Antúnez recibió un informe de Policía científica que revela que Basso se desplazaba a una velocidad estimada en 150 kms p/h; las cámaras viales muestran que nunca dejó de acelerar y, antes de estrellarse contra la máquina, embistió toda la cartelería y las señalizaciones ubicadas a su paso.

O se trató de un fallo del vehículo o fue un suicidio. No hay más opciones.

Ocurre que si se prueba que fue un suicidio, también afectará a las victimas de la maniobra de Conexión Ganadera, ya que los seguros no pagarán y ello disminuirá los activos para resarcirse.

Miserables y ruines

Conexión Ganadera cesó sus pagos a mediados de diciembre. Desde entonces no pasa un día sin que nos enteremos de algo más sobre los socios Basso–Carrasco y sus esposas.

El mismo día de su muerte, Basso fue definido como "un caballero y emprendedor nato". El exministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, escribió en sus redes sociales: “Las limitaciones humanas no permiten explicar esta triste noticia. El Uruguay, y en especial su mercado ganadero, pierde un protagonista relevante. Al amigo nuestro sentido adiós, y a su familia nuestras más sinceras condolencias".

En tanto, el electo senador nacionalista, Sebastián Da Silva, dijo que "el mundo del campo está de luto" y lo calificó como "un caballero y emprendedor nato".

Pero resulta que un mes después toda la sociedad se enteró de que, muy lejos de esos honrosos calificativos, Gustavo Basso era un estafador. Y peor. Varias personas que lo conocían bien en Florida lo definieron como “un miserable usurero, que prestaba plata hasta al 30 % mensual de interés. Y como eran cifras impagables se había quedado con las propiedades de muchos vecinos”. Explicaron que nadie lo denunciaba “porque, claro, podían necesitarlo y además era un hombre poderoso con muchos contactos arriba”.

Caorsi, cronista de La Mañana, relató que había construído su fortuna a partir de esta actividad. “Su padre era prestamista a mitad de los 70 pero, como estaba prohibido, andaba en la calle con su maletita llena de cheques y dinero. Después estuvo dos años preso por robar un frigorífico en Florida. Su hijo, que entonces quería ser músico, heredó la cartera de clientes y el 50 % del Cambio Varzy en Florida, donde por una ventanilla recibía dinero y por otra lo colocaba”.

A fines de enero, quince días después de que se confirmara la estafa, Bettina Basso hermana del empresario muerto, envió un mensaje a un grupo católico de WhatsApp, en el que expresaba: “La desilusión, la rabia y la vergüenza ajena desplazaron el duelo que estábamos transitando. Es desgarrador descubrir que estabas llorando a un desconocido”. Agregó: “Quienes me conocen hacen que no tenga ningún empacho en decir absolutamente, y con el mayor dolor: ‘Mi hermano fue un jodedor’”. Tanto que también estafó en 120.000 dólares al cura que le daba la comunión todos los días.

Pero Basso representa la mitad de la estafa. La otra mitad corresponde a Pablo Carrasco, que tenía un perfil público mucho más alto que su socio. Durante varios años se desempeñó en las tertulias del programa En Perspectiva, donde aparecía como un experto en el negocio pecuario y de paso difundía a Conexión Ganadera.

Sus opiniones pasaron del campo a la política partidaria y fue un severo crítico del Frente Amplio al mismo tiempo que en sus redes sociales se manifestaba como apoyo y votante de la lista 40 del Partido Nacional, el mismo sector del entonces senador Sebastián Da Silva que recomendaba invertir en la empresa de su votante.

Ahora las relaciones entre las familias Basso y Carrasco parecen definitivamente quebradas. Ya en enero Carrasco había dicho en un zoom con muchos acreedores que “él no sabía nada de la cuestión financiera de la empresa, porque no era su papel y confiaba en su socio”, en un claro intento de eludir responsabilidades. A principios de esta semana la defensa de Carrasco y de su esposa presentó ante la Justicia un recurso para que se les levantara el embargo por 250 millones de dólares. El juez de Concurso, Leonardo Méndez, lo rechazó.

La Diaria informó sobre los argumentos de la defensa para solicitar el levantamiento del embargo. Apuntó a cuestionar la veracidad de la situación financiera de Conexión Ganadera que se describe en la sentencia que determinó el concurso, al punto de señalar que “ni Pablo Carrasco ni su esposa, Ana Iewdiukow, admitieron en alguna parte del proceso tener un pasivo superior al activo”. Agrega que “el compareciente Pablo Carrasco reconoció expresa y especialmente el deterioro financiero que sufrieron ambas empresas concursadas. Ahora bien, ello no implica de forma alguna que se haya expresado ni que se pueda concluir anticipadamente la existencia de un patrimonio negativo”.

Y sobre este punto expresa algo sorpresivo para las víctimas del timo. “Es imprescindible una definición en la discusión sobre la naturaleza de los contratos, si se trata de una actividad financiera o no y si los pasivos se atribuyen al rubro capital o al rubro intereses, porque eso cambia la fórmula de liquidación del impuesto a la renta. En el marco de esta hipótesis algunos acreedores quizás hayan recibido intereses por encima de su capital y, en consecuencia, en lugar de la masa pasiva compondrán la activa, por cuanto el concurso tendrá un crédito contra ellos”.

Además responsabiliza a la pandemia y a la crisis hídrica “como obstáculos que deterioraron la rentabilidad del sector”. También señala la incidencia de las crisis del Grupo Larrarte y República Ganadera que “generaron una crisis de credibilidad en el sector que derivó en una corrida de inversores, provocando un deterioro irremediable en la liquidez”.

Curiosamente, la defensa no dice que hubo modificaciones en los contratos aconsejadas por el abogado Jorge Fernández, esposo de la vicepresidenta Beatriz Argimón, para que no pudieran ser definidos como una inversión financiera sino ganadera. Si se considerara financiera caía bajo los controles del Banco Central, pero no como inversión ganadera.

La defensa de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, presentó al otro día un recurso contra el concurso definido por el juez Méndez. En el documento, al que accedió La Diaria, la defensa apuntó a Carrasco y Iewdiukow, a quienes acusó de “montar una maniobra para ir contra Conexión Ganadera y eludir su responsabilidad como titulares de la administradora del ganado, la empresa Hernandarias XIII. De esa forma, advierte un conflicto de intereses entre la defensa de Conexión Ganadera, que pertenece a las familias Carrasco y Basso, y la defensa de Hernandarias XIII, que pertenece exclusivamente al matrimonio Carrasco-Iewdiukow”. Agrega que “es inocultable que Pablo Carrasco antepuso en el concurso sus propios intereses y el de su esposa al interés de Conexión Ganadera”. Señala que “parte de la estrategia es tratar como grupo a Conexión Ganadera y Hernandarias XIII”, y calificó de falsas las afirmaciones de Carrasco en cuanto a que “sólo Basso tenía acceso a los balances contables de Conexión Ganadera”.

Cabral dice que “la estrategia jurídica adoptada por el Sr. Carrasco no es antojadiza y busca, mediante un actuar de mala fe, encubrir su responsabilidad en los hechos”. En el escrito explica que Hernandarias XIII tenía responsabilidad de los animales, su mantenimiento y adecuado registro y que era responsable ante casos de abigeato, informar muertes y pagar a Conexión Ganadera por las ventas, y señala que Hernandarias sería deudora de Conexión Ganadera.

“¿Qué sucede si Hernandarias XIII (sociedad de Carrasco y Iewdiukow) no ha destinado el dinero entregado por Conexión Ganadera para la adquisición de ganado? ¿Qué sucede si Hernandarias XIII no ha cumplido con su obligación contractual de reponer el ganado en su custodia? ¿Qué sucede si Hernandarias XIII no ha cumplido su obligación contractual de pagar a Conexión Ganadera el precio que tenía pactado por la venta del ganado? ¿Qué sucedería si eventualmente Hernandarias XIII le dio otra utilidad al dinero entregado en perjuicio de Conexión y los inversores? ¿Qué sucede si la información reflejada en el sistema SNIG no se condice con la realidad de los campos de Hernandarias XIII? ¿Hernandarias XIII informaba correctamente a su contraparte contractual sobre el estatus e inventario de los activos bajo custodia?”, pregunta la viuda de Basso.

Finalmente expresa un concepto lapidario sobre Carrasco: “La estrategia asumida por los sujetos referidos no sólo esconde un comportamiento ruin al pretender transferir la responsabilidad a una persona fallecida sin consultar al resto de los accionistas, sino que busca, solapadamente, eludir y evadir su responsabilidad patrimonial y penal, perjudicando a Conexión Ganadera y a los inversionistas”.

Cabral tampoco explica claramente su papel en la empresa, aunque asegura no ser la administradora. Pero a mediados del año pasado el Diario Oficial publicó una resolución judicial por la cual Basso cedía sus acciones en la empresa a la esposa de Carrasco y éste las cedía a la esposa de Basso.

Jurídicamente hoy las dueñas de Conexión Ganadera y Hernandarias XIII son Cabral e Iewdiukow, y sobre ellas deberían recaer todas las acciones civiles y penales.

El miércoles pasado Cabral denunció a la esposa de Carrasco ante la Policía acusándola de robar un cheque por 27.000 dólares de la oficina de la empresa. El rastreo permitió determinar que Iewdiukow depositó 7.000 dólares en una cuenta, dinero que provenía de Conexión Ganadera. Si la Fiscalía logra probar el movimiento, esta mujer sería la primera formalizada por robo.

Una estafa de privados que afecta intereses públicos

El timo cometido por Conexión Ganadera está teniendo repercusiones importantes en el ámbito ganadero. Por lo pronto, el frigorífico Casa Blanca de Paysandú cerrará, dejando en la calle a unos 1.000 obreros. En tanto, el frigorífico Pasó de los Toros, propiedad de Basso, dejó de operar y unos 260 trabajadores perdieron su empleo.

A su vez aparecieron préstamos por unos 4 millones de dólares, pero hay más, otorgados a estos empresarios por el Banco República que difícilmente recuperará. Ni qué decir del enorme costo que tendrá para la Fiscalía la investigación sobre esta estafa.

Y todavía no se ha llegado a la mitad del tarro.

Preguntas que exigen respuestas

¿Qué responsabilidad tuvo el actual Ministerio de Ganadería y Agricultura que no controló uno de los Dicose más grande del país? ¿Por qué no declaró la emergencia sanitaria? ¿Cómo puede incidir en la calificación sanitaria que tiene nuestra carne a nivel internacional? ¿Por qué la Unidad de Inteligencia Financiera del BCU no se enteró de que por los menos desde hace dos años Conexión Ganadera venía en picada? ¿Se usó a Conexión Ganadera para lavar dinero? ¿De qué origen es ese dinero? ¿Hay políticos involucrados o cómplices de esta estafa?

Si se responden estas preguntas, tal vez se llegue a la otra mitad del tarro.