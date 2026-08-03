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Política

Corte en la Ruta 5: feriantes bloquean el ingreso a la UAM y generan demoras en el tránsito

El cambio de apertura de 4:00 a 6:00 genera bloqueo en la UAM y corte de tránsito en Ruta 5. Feriantes denuncian un fuerte impacto logístico.

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Desde las primeras horas de la mañana de este lunes, el ingreso a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) se encuentra bloqueado debido a una movilización de feriantes, productores y comerciantes. La medida responde al rechazo frontal de los trabajadores frente al nuevo esquema horario que comenzó a regir en la jornada de hoy.

El conflicto se desencadenó tras la decisión de postergar dos horas el ingreso al predio, trasladando la apertura habitual de las 04:00 a las 06:00 horas. Según denuncian los manifestantes, el retraso perjudica gravemente la logística diaria de abastecimiento. Al demorarse la compra de la mercadería, afirman que pierden el margen de tiempo necesario para retornar a sus comercios y puestos de feria a tiempo, lo que consideran una pérdida de la jornada laboral y un perjuicio económico directo.

Tránsito resentido en la Ruta 5

La protesta, que se concentra en la puerta principal del complejo, ha provocado una extensa fila de camiones y vehículos particulares que enlentecen y por momentos cortan la circulación por la Ruta 5 en sentido norte.

Actualmente, las demoras se extienden más allá del cruce con Camino Pérez y las autoridades estiman que, de no destrabarse el acceso a brevedad, la congestión podría alcanzar la rotonda de la Redención. Personal de Policía Caminera trabaja en la zona para canalizar el flujo vehicular y mitigar el impacto en el tránsito en un horario pico de alta circulación.

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