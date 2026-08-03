Corte en la Ruta 5: feriantes bloquean el ingreso a la UAM y generan demoras en el tránsito

El conflicto se desencadenó tras la decisión de postergar dos horas el ingreso al predio, trasladando la apertura habitual de las 04:00 a las 06:00 horas. Según denuncian los manifestantes, el retraso perjudica gravemente la logística diaria de abastecimiento. Al demorarse la compra de la mercadería, afirman que pierden el margen de tiempo necesario para retornar a sus comercios y puestos de feria a tiempo, lo que consideran una pérdida de la jornada laboral y un perjuicio económico directo.