Desde las primeras horas de la mañana de este lunes, el ingreso a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) se encuentra bloqueado debido a una movilización de feriantes, productores y comerciantes. La medida responde al rechazo frontal de los trabajadores frente al nuevo esquema horario que comenzó a regir en la jornada de hoy.
Corte en la Ruta 5: feriantes bloquean el ingreso a la UAM y generan demoras en el tránsito
El cambio de apertura de 4:00 a 6:00 genera bloqueo en la UAM y corte de tránsito en Ruta 5. Feriantes denuncian un fuerte impacto logístico.