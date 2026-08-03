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Política Orsi | Puente | obras

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El Gobierno invierte 36 millones de dólares en obras viales para Artigas y consolida la integración con Brasil

El presidente Yamandú Orsi y la ministra Lucía Etcheverry presentaron la rehabilitación del Puente Internacional de la Concordia, que conecta Artigas con Quaraí.

Gobierno despliega inversión en el norte del país

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En el marco de un plan estratégico para descentralizar la inversión pública y fortalecer la integración regional, el Presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó la presentación de las obras de rehabilitación del Puente Internacional de la Concordia, hito que une las ciudades de Artigas (Uruguay) y Quaraí (Brasil).

"Esto es una fiesta", destacó el mandatario durante la jornada, en la que recorrió la estructura junto a técnicos y autoridades locales, y mantuvo un diálogo directo con los vecinos de la zona.

La obra del puente demandó una inversión cercana a los 900.000 dólares y forma parte de un paquete global de 36 millones de dólares que el Poder Ejecutivo destinará al departamento de Artigas en materia de infraestructura vial durante los próximos dos años.

Un puente clave para la seguridad y la integración

Durante el acto, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, enfatizó que estas intervenciones responden a la decisión del Gobierno de priorizar la seguridad vial y el desarrollo integral del territorio.

Por su parte, el intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, valoró el impacto social de la obra, definiendo al puente como un "constructor de comunidad e idiosincrasia social, cultural y económica" que fortalece los lazos entre dos ciudades hermanas.

Detalle de los trabajos técnicos en la estructura:

  • Calzada: Colocación de un nuevo sobrepiso de mezcla asfáltica.

  • Juntas: Sustitución del 100% de las juntas de dilatación en zonas vehiculares y peatonales.

  • Seguridad y veredas: Renovación de la señalización horizontal y vertical, reparación y cambio de barandas, y sustitución de losetas peatonales.

  • Estructura: Reparación integral del hormigón para corregir desgastes.

Impacto económico y cronograma de obras viales en Artigas

La ministra Etcheverry subrayó que la inversión de 36 millones de dólares dinamizará la economía local mediante la creación de empleo directo e indirecto en rubros como transporte, canteras, alojamiento y servicios. Las empresas contratistas tienen la obligación de emplear personal de la comunidad, compromiso que el Gobierno fiscaliza activamente.

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