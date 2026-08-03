El Gobierno invierte 36 millones de dólares en obras viales para Artigas y consolida la integración con Brasil

Un puente clave para la seguridad y la integración

Durante el acto, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, enfatizó que estas intervenciones responden a la decisión del Gobierno de priorizar la seguridad vial y el desarrollo integral del territorio.

Por su parte, el intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, valoró el impacto social de la obra, definiendo al puente como un "constructor de comunidad e idiosincrasia social, cultural y económica" que fortalece los lazos entre dos ciudades hermanas.

Detalle de los trabajos técnicos en la estructura:

Calzada: Colocación de un nuevo sobrepiso de mezcla asfáltica.

Juntas: Sustitución del 100% de las juntas de dilatación en zonas vehiculares y peatonales.

Seguridad y veredas: Renovación de la señalización horizontal y vertical, reparación y cambio de barandas, y sustitución de losetas peatonales.

Estructura: Reparación integral del hormigón para corregir desgastes.

Impacto económico y cronograma de obras viales en Artigas

La ministra Etcheverry subrayó que la inversión de 36 millones de dólares dinamizará la economía local mediante la creación de empleo directo e indirecto en rubros como transporte, canteras, alojamiento y servicios. Las empresas contratistas tienen la obligación de emplear personal de la comunidad, compromiso que el Gobierno fiscaliza activamente.