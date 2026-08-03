Jóvenes colorados rechazan planteo de Bordaberry de otorgar prisión domiciliaria

La agrupación agrega que ese sistema “expresa un principio republicano fundamental: la confianza en el Poder Judicial y en la capacidad de sus magistrados para decidir cada caso de manera imparcial, ponderando los derechos en juego y las circunstancias concretas”.

“La propuesta actualmente en discusión altera esa lógica. En lugar de confiar en el análisis individual realizado por el juez, establece un criterio automático basado exclusivamente en la edad. Cumplidos los 70 años, el beneficio se otorgaría por imperio de la ley, prescindiendo de la valoración judicial sobre la existencia de razones humanitarias que lo justifiquen en el caso concreto”, se subraya en el comunicado.

Entonces, para la UJR, la iniciativa no trata “de ampliar una herramienta humanitaria inexistente, porque esa herramienta ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico”, sino de “sustituir la decisión fundada de un juez por un automatismo legal que elimina la necesaria evaluación de cada situación particular”.

“Nuestra tradición política nunca aceptó que los principios republicanos quedaran subordinados a intereses coyunturales. Así no se construye país. Defendemos la democracia, condenamos toda violación a los derechos humanos y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, siempre dentro del marco del Estado de derecho”, agregan.

“Como batllistas, no creemos en las leyes con nombre y apellido. Creemos en las leyes que fortalecen a las instituciones, no [en] las que intentan sustituirlas”, finaliza el comunicado.