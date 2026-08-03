La iniciativa del senador colorado Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, para otorgar la prisión domiciliaria a mayores de 70 años ,qué según anunció presentará como artículo aditivo en la Rendición de Cuentas, no cayó bien en el grupo colorado Unión de Jóvenes Reformistas (UJR), que forma parte de Unir para Crecer, el sector liderado por el senador colorado Andrés Ojeda. En un comunicado publicado este fin de semana, la agrupación reafirmó “los principios que históricamente han inspirado al batllismo: el respeto irrestricto al Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial, la igualdad ante la ley y la defensa de la dignidad humana”.
Represores
Jóvenes colorados rechazan planteo de Bordaberry de otorgar prisión domiciliaria
“Como batllistas, no creemos en las leyes con nombre y apellido", asegura el grupo colorado Unión de Jóvenes Reformistas (UJR).