INUMET prevé una jornada de lluvias e inestabilidad en gran parte del país

La jornada inició con neblinas, bancos de niebla y abundante nubosidad en el Área Metropolitana, donde se esperan marcas térmicas que oscilarán entre los 11 °C de mínima y los 16 °C de máxima. Con el correr de las horas, el viento rotará del noreste hacia el sureste, dando paso a la formación de lluvias y tormentas dispersas en la capital y zonas adyacentes.