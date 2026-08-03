INUMET prevé una jornada de lluvias e inestabilidad en gran parte del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) prevee que durante el día de hoy se registrará un paulatino incremento de la inestabilidad atmosférica en el territorio nacional, comenzando con mañanas húmedas y evolucionando hacia precipitaciones y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.
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La jornada inició con neblinas, bancos de niebla y abundante nubosidad en el Área Metropolitana, donde se esperan marcas térmicas que oscilarán entre los 11 °C de mínima y los 16 °C de máxima. Con el correr de las horas, el viento rotará del noreste hacia el sureste, dando paso a la formación de lluvias y tormentas dispersas en la capital y zonas adyacentes.
En el resto del país, las temperaturas máximas alcanzarán valores de entre 19 °C y 24 °C en el norte y este, regiones donde el empeoramiento de las condiciones del tiempo se consolidará hacia el final del día.
Para el martes 4 de agosto se anticipa una mejora gradual de las condiciones meteorológicas, con un descenso paulatino de la inestabilidad y cielos mayoritariamente nubosos a cubiertos en el sur del país.