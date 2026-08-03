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Sociedad lluvias | tormentas |

Pronóstico

INUMET prevé una jornada de lluvias e inestabilidad en gran parte del país

Inestabilidad e ingreso de lluvias y tormentas dispersas marcan la jornada en todo el país. Las máximas rozarán los 16 °C en el sur.

Inumet prevé lluvias intensas en gran parte del territorio nacional.&nbsp;

Inumet prevé lluvias intensas en gran parte del territorio nacional. 

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) prevee que durante el día de hoy se registrará un paulatino incremento de la inestabilidad atmosférica en el territorio nacional, comenzando con mañanas húmedas y evolucionando hacia precipitaciones y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

La jornada inició con neblinas, bancos de niebla y abundante nubosidad en el Área Metropolitana, donde se esperan marcas térmicas que oscilarán entre los 11 °C de mínima y los 16 °C de máxima. Con el correr de las horas, el viento rotará del noreste hacia el sureste, dando paso a la formación de lluvias y tormentas dispersas en la capital y zonas adyacentes.

En el resto del país, las temperaturas máximas alcanzarán valores de entre 19 °C y 24 °C en el norte y este, regiones donde el empeoramiento de las condiciones del tiempo se consolidará hacia el final del día.

Para el martes 4 de agosto se anticipa una mejora gradual de las condiciones meteorológicas, con un descenso paulatino de la inestabilidad y cielos mayoritariamente nubosos a cubiertos en el sur del país.

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