Ministra de Defensa concurre este lunes a la comisión especial por el caso Cardama

Este lunes, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, concurrirá a la comisión investigadora del caso Cardama, a informar sobre la postura de la cartera en el tema. Con la comparecencia de la secretaria de Estado culminarán las indagatorias de la comisiónantes de que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía.
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La instancia se lleva a cabo luego de que el empresario español Mario Cardama decidiera no asistir a la comisión invocando compromisos de confidencialidad y tras las recientes comparecencias de otros actores políticos y técnicos vinculados a la compra de las pTras recibir a la ministra, la comisión procederá a enviar toda la información recabada a la Fiscalía.
Simultáneamente, se continuará con el procedimiento para convocar a la Asamblea General y dar a conocer los informes finales.
Caso Cardama
La entrega al astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada Nacional, se originó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Y desde el comienzo hubo denuncias de irregularidades.
En 2025, una vez asumido el gobierno de Yamandú Orsi, se anuló el acuerdo tras detectar que las garantías financieras presentadas por la empresa eran falsas o apócrifas.
A raíz de esto, se conformó una comisión especial para investigar por qué se eligió a esta empresa de forma directa y cómo se aprobaron los avales sin el control adecuado.
Paralelamente, el Estado entabló denuncias penales y el astillero respondió con anuncios de posibles demandas o arbitrajes internacionales.