Cosse condenó ataque a Venezuela y advierte sobre "precedentes extremadamente peligrosos"

“Atacar a un Estado soberano al margen del derecho internacional no es admisible”, expresó la vicepresidenta. De acuerdo a su visión, este tipo de acciones no solo vulneran principios básicos del sistema internacional, sino que “socavan las bases del multilateralismo, debilitan la paz y sientan precedentes extremadamente peligrosos para la convivencia entre las naciones”.

Las declaraciones de Cosse se suman a otras voces de la región que cuestionaron las recientes decisiones vinculadas a Venezuela, y reavivan el debate sobre el rol de los organismos internacionales y el respeto a las reglas comunes en escenarios de crisis.