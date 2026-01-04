La vicepresidenta Carolina Cosse se pronunció este sábado en su cuenta de X sobre los acontecimientos ocurridos en Venezuela, marcando una postura firme en defensa del derecho internacional y de la igualdad soberana entre los Estados.
No puede primar "la ley del más fuerte"
Cosse condenó ataque a Venezuela y advierte sobre "precedentes extremadamente peligrosos"
La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, reafirmó la defensa histórica de Uruguay al derecho internacional y al multilateralismo, rechazando cualquier acción contra Estados soberanos al margen de la legalidad internacional.