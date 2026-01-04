Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Venezuela | Ley |

No puede primar "la ley del más fuerte"

Cosse condenó ataque a Venezuela y advierte sobre "precedentes extremadamente peligrosos"

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, reafirmó la defensa histórica de Uruguay al derecho internacional y al multilateralismo, rechazando cualquier acción contra Estados soberanos al margen de la legalidad internacional.

La vicepresidenta Carolina Cosse.

La vicepresidenta Carolina Cosse.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La vicepresidenta Carolina Cosse se pronunció este sábado en su cuenta de X sobre los acontecimientos ocurridos en Venezuela, marcando una postura firme en defensa del derecho internacional y de la igualdad soberana entre los Estados.

“Puede haber miles de opiniones sobre los asuntos internos de Venezuela, pero no se trata de eso”, afirmó, al subrayar que el eje del debate no pasa por simpatías o diferencias ideológicas, sino por el respeto a las normas que rigen la convivencia entre las naciones. En ese sentido, remarcó que el derecho internacional “existe precisamente para garantizar que todos los Estados seamos iguales ante la ley que nos hemos dado colectivamente”.

La ley del más fuerte

Cosse advirtió que abandonar ese marco implica caer en “la ley del más fuerte”, una lógica que —según sostuvo— Uruguay no puede ni debe aceptar. Sus palabras se dan en un contexto regional e internacional de fuerte tensión tras acciones militares y decisiones unilaterales que afectaron directamente a Venezuela.

“Atacar a un Estado soberano al margen del derecho internacional no es admisible”, expresó la vicepresidenta. De acuerdo a su visión, este tipo de acciones no solo vulneran principios básicos del sistema internacional, sino que “socavan las bases del multilateralismo, debilitan la paz y sientan precedentes extremadamente peligrosos para la convivencia entre las naciones”.

Las declaraciones de Cosse se suman a otras voces de la región que cuestionaron las recientes decisiones vinculadas a Venezuela, y reavivan el debate sobre el rol de los organismos internacionales y el respeto a las reglas comunes en escenarios de crisis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CosseCarolina/status/2007568019870855509&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar