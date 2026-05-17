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Sociedad

Se salvó por poco

Intentaron rapiñarle la moto a un joven en Casabó el arma falló al disparar

Los delincuentes rodearon al joven motociclista y trataron de ejecutarlo con un arma cuando estaba en el suelo, según informó la Jefatura de Montevideo.

Los delincuentes rodearon al joven motociclista y trataron de ejecutarlo con un arma cuando estaba en el suelo, según informó la Jefatura de Montevideo.

Los delincuentes rodearon al joven motociclista y trataron de ejecutarlo con un arma cuando estaba en el suelo, según informó la Jefatura de Montevideo.

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Un adolescente de 16 años fue enviado al Inisa tras participar en un intento de rapiña ocurrido durante la madrugada del viernes en Casabó, donde un joven de 22 años fue interceptado por cuatro delincuentes que intentaron robarle la moto y llegaron a apuntarle con un arma de fuego.

Cuatro hombres en moto

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió en la zona de Camino Burdeos y José Caña. Un móvil policial acudió al lugar luego de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida durante una tentativa de robo.

Al arribar, los efectivos encontraron a la víctima junto a su moto. El joven relató que circulaba por Burdeos en dirección a Santa Catalina cuando fue interceptado por cuatro hombres que se desplazaban en dos motos.

Según indicó la Jefatura de Montevideo, los delincuentes lo acorralaron cerca del puente ubicado en esa esquina, provocando que perdiera el control de la moto y cayera al pavimento. Una vez en el suelo, los asaltantes descendieron de los vehículos y le apuntaron con un arma de fuego.

El arma falló al disparar

La Policía señaló que intentaron dispararle, aunque el arma no llegó a percutir por una falla. Luego intentaron llevarse la moto y otras pertenencias, pero escaparon del lugar al advertir la presencia de vecinos en la zona.

El joven sufrió lesiones leves y fue trasladado al Hospital del Cerro para su asistencia. A través del análisis de cámaras de videovigilancia, la Policía logró identificar las motos utilizadas por los sospechosos y desplegó un operativo en distintos puntos de la zona oeste de Montevideo.

Delincuentes fueron capturados

En Cibils y Camino La Paloma fueron detenidos un hombre de 42 años y un adolescente de 16 que circulaban en una de las motos involucradas. Más tarde, otros dos sospechosos, de 19 y 21 años, fueron capturados mientras viajaban en el segundo vehículo. Tras las actuaciones judiciales, el Juzgado Penal de 42º Turno dispuso la prórroga de la detención para los jóvenes de 19 y 21 años, mientras que el hombre de 42 quedó sujeto a medidas limitativas por 60 días.

Por su parte, el Juzgado de Adolescentes de 3º turno imputó al menor de 16 años como coautor de una infracción gravísima equiparada a tentativa de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación y por tratarse del robo de un vehículo automotor. Como medida socioeducativa, el adolescente deberá cumplir ocho meses de sanción: cuatro meses de privación de libertad y otros cuatro de libertad asistida en el Inisa.

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