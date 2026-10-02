Florencia Bielli: "La Bancada Femenina tiene que servir para jerarquizar los problemas de las mujeres"

Uno de los principales temas que Bielli señaló como prioritarios es la participación de las mujeres en política. Durante el lanzamiento de la bancada, explicó, se hizo especial énfasis en la discusión sobre la paridad, un asunto que también está presente en la Bancada Bicameral Femenina del Parlamento y en distintos espacios promovidos por ONU Mujeres.

Bancada Femenina de la Junta Departamental de Canelones

Para Bielli, la existencia de estos ámbitos sigue siendo necesaria porque algunos derechos y consensos que parecían consolidados vuelven a ser cuestionados en distintos lugares. En ese sentido, defendió la necesidad de mantener espacios capaces de “reivindicar y jerarquizar” el papel de las mujeres, tanto en la sociedad como dentro del sistema político.

El carácter interpartidario de la bancada supone, no obstante, construir acuerdos entre mujeres con posiciones políticas diferentes. Según explicó la edila, los temas concretos de trabajo todavía deberán definirse a partir de un calendario de reuniones mensuales.

“Existen puntos de encuentro”, sostuvo Bielli, quien agregó que las prácticas patriarcales atraviesan al conjunto del sistema político y que ningún partido está completamente exento de ellas. Desde esa realidad, planteó que el objetivo debe ser construir consensos sin evitar las discusiones que puedan surgir dentro del espacio.

“Ser la voz de esas mujeres que no pueden estar”

La edila también puso el foco en quienes encuentran mayores dificultades para acceder a los espacios de decisión: mujeres jóvenes, mayores, rurales, habitantes de pequeñas localidades y madres trabajadoras, entre otras.

Bielli señaló que para las mujeres que sí logran ocupar cargos políticos existe una “doble responsabilidad”: disputar esos lugares y, al mismo tiempo, representar las demandas de quienes encuentran obstáculos para participar directamente. La Bancada Femenina definió reuniones mensuales y una agenda inicial que incluye temas como salud integral, equidad laboral, mujeres rurales y derechos humanos. El acta de instalación oficial también establece esos ejes como parte de las prioridades del espacio.

Bielli destacó que la posibilidad de alcanzar acuerdos entre partidos puede darle mayor fuerza política a las propuestas que posteriormente lleguen al plenario de la Junta.

“No es lo mismo llegar al plenario con una propuesta de compañeras de un solo partido político que llegar con una propuesta de todas las mujeres de todos los partidos políticos”, señaló.

“Los problemas de las mujeres canarias son problemas de todas las canarias y canarios y de todo el departamento”, afirmó. Para la edila, el objetivo no puede ser crear “un espacio B para que las mujeres hablemos de las cosas que nos interesan”, sino lograr que esas discusiones atraviesen al conjunto de la política departamental. La nueva Bancada Femenina de Canelones comienza así una etapa en la que deberá transformar el diálogo interpartidario en propuestas concretas.