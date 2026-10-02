El Ministerio de Defensa reconoció a sus atletas becados por actuación en los juegos Odesur

En la reunión de reconocimiento con los deportistas la ministra Sandra Lazo señaló que “en Uruguay hay buenos profesionales en todas las ramas del deporte, pero muchas veces se enfrentan a presupuestos acotados”, informó Presidencia. “La falta de recursos lleva a muchos atletas a emigrar a otros países para continuar su formación y entrenamiento, lo que genera un desarraigo familiar”, reflexionó Lazo.

El ministerio proyecta “ampliar los cupos para abarcar a más personas” porque “le damos mucha importancia a la formación en deporte”, expresó la ministra. Por otra lado destacó “el rol social de los atletas, que brindan charlas a niños en escuelas públicas” y también informó que “se convocará a los deportistas para motivar a efectivos militares, sobre temas como la salud mental”.

¿Cómo funciona el programa?

Actualmente existen 18 cupos, que se reparten entre la Armada Nacional (7), la Fuerza Aérea Uruguaya (6) y el Ejército Nacional (5). Para formar parte del programa, las distintas federaciones realizan una solicitud ante el Ministerio, luego la cartera consulta al Comité Olímpico Uruguayo y al jefe de personal de cada fuerza militar.

El contrato laboral permite el acceso a una beca y a todas las prestaciones sociales del MDN. El contrato se evalúa cada año con el objetivo de renovarlo o designar la vacante a otro atleta.

Los deportistas ingresan con el menor rango de cada fuerza. Por ejemplo en el Ejército se los denomina Soldados de 1era cuyo salario en 2026 es de 44.150 pesos nominales que equivalen a unos 32.597 pesos líquidos.

Los atletas becados por el Ejército Nacional son: Valentín Soca (atletismo), Fernando Diz (vela), Emiliano Lasa (atletismo), Lautaro Techera (atletismo) y María Pía Fernández (atletismo).

Por la Armada Nacional están: Martín Zócalo (remo), Eric Fagúndez (ciclismo), Roderyck Asconeguy (ciclismo), Dolores Moreira (vela), Bruno Cetraro (remo), Marcos Gallo (remo) y Marcos Sarraute (remo).

Y por la Fuerza Aérea Uruguaya son: Federico González (taekwondo), Matías Otero (canotaje), Manuela Rotundo (atletismo) y Maximiliano Larrosa (karate), Gonzalo Gervasini (atletismo) y Martín Ottado (surf).