Se desaceleró la economía pero mejoran números de empleo,subempleo, informalidad y brecha de género

La tasa de desempleo se ubica en 7,4 % y, a pesar de que el nivel de actividad en el mercado laboral bajó en el último trimestre, no impactó en el nivel de empleo, al tiempo que mejoraron el informalismo, el desempleo y el subempleo. El economista del Instituto Cuesta Duarte, Julián Rapetti, dijo a Caras y Caretas en qué radica la diferencia entre el modelo económico actual, liderado por el ministro de Economía Gabriel Oddone, y la política de derrame anunciada en la anterior administración. De igual manera, a pesar de la mejoría, unas 524 mil personas 1 de cada 3 trabajadores siguen percibiendo 28.700 pesos.
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Caras y Caretas Diario
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El mercado de trabajo mejoró en el segundo trimestre de 2026, a pesar del enlentecimiento registrado en la actividad económica y a pesar de que la tasa de actividad que refleja la proporción de personas activas en relación con la población en edad de trabajar disminuyó tanto respecto al año anterior como al trimestre previo, dijo el economista Julián Rapetti, del Instituto Cuesta Duarte. A pesar de que el 30 % de la población sigue percibiendo salarios menores a 30 mil pesos, la tasa de empleo continuó aumentando (59,5 %), el desempleo siguió reduciéndose (7,4 %) y la informalidad (21,1 %) y el subempleo (8,9 %) también se redujeron en la última medición.
En diálogo con Caras y Caretas, Rapetti analizó el comportamiento del mercado de trabajo y sostuvo que, a pesar de estas mejoras, “siguen existiendo brechas con respecto a la población afro, entre hombres y mujeres, así como en zonas geográficas en donde se sigue concentrando la informalidad”. En el informe divulgado por el Instituto Cuesta Duarte sobre el mercado de trabajo en Uruguay se indica que el empleo sigue siendo considerablemente mayor “en los hombres, el subempleo es más elevado entre las mujeres y la informalidad presenta una incidencia mayor entre la población con ascendencia afro”. En tanto, el desempleo alcanza niveles particularmente altos en los departamentos de Río Negro y Artigas.
Rapetti dijo que “el informe recoge los datos del Instituto Nacional de Estadística que publica mensualmente, y nosotros publicamos análisis trimestrales para tener tendencias más claras que si solo se considera mes a mes. Tomamos, entonces, las cinco principales tasas del mercado laboral que son la actividad, el empleo, desempleo, el subempleo y la informalidad”. La actividad es la cantidad de personas que están en el mercado de trabajo, y con respecto al segundo trimestre del año, se registra una caída en la cantidad de personas activas y también respecto al trimestre anterior. El empleo, que es la cantidad de personas que están trabajando, registra una suba con respecto al año pasado y el trimestre pasado, en tanto que el subempleo bajó y el desempleo, que es de los que buscan y no consiguen trabajo, también bajó. Además, la informalidad, que son quienes no aportan a la seguridad social, también registra una baja. “El panorama con estas cinco tasas es que, si bien la actividad (64,2 %) bajó un poco, las otras tasas mejoraron. Para nosotros es una sorpresa porque a partir de la desaceleración económica se pensaba que se vería reflejado en 2026 en el mercado de trabajo, pero el informe del primer trimestre del año tuvo buenos resultados, y este último trimestre medido aún mejores resultados”.
El mercado de trabajo mirado más de cerca
Acerca del comportamiento del mercado de trabajo entre hombres y mujeres, en la población de entre 14 y 24 años, en la población principalmente de ascendencia afro y en lo que se refiere a determinadas áreas geográficas, el economista del Instituto Cuesta Duarte, Julián Rapetti, dijo a Caras y Caretas que “vemos que las mujeres mejoraron su desempeño con respecto a años recientes y los hombres se han mantenido estables en el mercado de trabajo, observándose un mejoramiento en la brecha del empleo entre hombres y mujeres”. En tanto, el desempleo para los más jóvenes franja entre 14 y 24 años es preocupante: esa franja etaria registra 23 % de desempleo mientras que para los grupos adultos franjas entre 35 a 44 años y 45 a 54 años la tasa de desempleo está cerca del 4 %. En cuanto a los departamentos que verifican mayores tasas de desempleo, el informe del Instituto Cuesta Duarte concluye que son Río Negro y Artigas, al tiempo que la informalidad está concentrada en el noreste del país. Rapetti agregó que “el subempleo se constata más entre las mujeres y la informalidad se ubica más entre la población afro”.
Modelo actual distinto a derrame
El economista especialista en materia de empleo añadió que “el impacto en el mercado de trabajo se visualiza cuando el deterioro en la actividad económica es prolongado” porque, además, dijo, tiene un costo contratar gente, pero también tiene un costo despedir gente, y es por eso que la baja de la actividad no tiene que impactar enseguida en el empleo.
Al respecto del modelo económico actual, Rapetti respondió que “el modelo que sigue el Gobierno actual es la distribución a partir del crecimiento. Se ve en las políticas como el combate a la pobreza, Presupuesto y Rendición de Cuentas, es decir, esperar a crecer para distribuir. Este Gobierno decidió no aumentar impuestos y eso limita la capacidad que se tenga para redistribuir, y su estrategia, entonces, es primero crecer para luego reasignar o redistribuir esos ingresos nuevos y no tanto los ya existentes”. Rapetti respondió que desde su punto de vista “es distinto con la política de derrame porque en este último el Gobierno no toma una posición activa con respecto a la distribución, es como que el mercado distribuirá solo, se trata de una posición pasiva, como que el crecimiento de los más ricos permitirá derramar en el resto de la sociedad para abrir empresas y pagar mejores salarios. Sin embargo, en el modelo actual hay una posición activa en transferencias, infraestructura pública en escuelas y salud pública que va de la mano de una estrategia más apoyada en el crecimiento para mayores asignaciones en políticas públicas”.
Consultado sobre dónde se encuentra el punto negativo en materia de empleo, el economista sostuvo que “un problema estructural es la ocupación entre las mujeres que en empleo y salario son menores con respecto a los hombres, y si bien en este dato puntual hay una mejora la tasa de actividad de las mujeres se encuentra en 57,4 % y en los hombres se encuentra en 71 %, este punto no deja de ser un problema como la precarización entre afros y desempleo entre los más jóvenes”.