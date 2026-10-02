Se desaceleró la economía pero mejoran números de empleo,subempleo, informalidad y brecha de género

Rapetti dijo que “el informe recoge los datos del Instituto Nacional de Estadística que publica mensualmente, y nosotros publicamos análisis trimestrales para tener tendencias más claras que si solo se considera mes a mes. Tomamos, entonces, las cinco principales tasas del mercado laboral que son la actividad, el empleo, desempleo, el subempleo y la informalidad”. La actividad es la cantidad de personas que están en el mercado de trabajo, y con respecto al segundo trimestre del año, se registra una caída en la cantidad de personas activas y también respecto al trimestre anterior. El empleo, que es la cantidad de personas que están trabajando, registra una suba con respecto al año pasado y el trimestre pasado, en tanto que el subempleo bajó y el desempleo, que es de los que buscan y no consiguen trabajo, también bajó. Además, la informalidad, que son quienes no aportan a la seguridad social, también registra una baja. “El panorama con estas cinco tasas es que, si bien la actividad (64,2 %) bajó un poco, las otras tasas mejoraron. Para nosotros es una sorpresa porque a partir de la desaceleración económica se pensaba que se vería reflejado en 2026 en el mercado de trabajo, pero el informe del primer trimestre del año tuvo buenos resultados, y este último trimestre medido aún mejores resultados”.

El mercado de trabajo mirado más de cerca

Acerca del comportamiento del mercado de trabajo entre hombres y mujeres, en la población de entre 14 y 24 años, en la población principalmente de ascendencia afro y en lo que se refiere a determinadas áreas geográficas, el economista del Instituto Cuesta Duarte, Julián Rapetti, dijo a Caras y Caretas que “vemos que las mujeres mejoraron su desempeño con respecto a años recientes y los hombres se han mantenido estables en el mercado de trabajo, observándose un mejoramiento en la brecha del empleo entre hombres y mujeres”. En tanto, el desempleo para los más jóvenes franja entre 14 y 24 años es preocupante: esa franja etaria registra 23 % de desempleo mientras que para los grupos adultos franjas entre 35 a 44 años y 45 a 54 años la tasa de desempleo está cerca del 4 %. En cuanto a los departamentos que verifican mayores tasas de desempleo, el informe del Instituto Cuesta Duarte concluye que son Río Negro y Artigas, al tiempo que la informalidad está concentrada en el noreste del país. Rapetti agregó que “el subempleo se constata más entre las mujeres y la informalidad se ubica más entre la población afro”.

Modelo actual distinto a derrame

El economista especialista en materia de empleo añadió que “el impacto en el mercado de trabajo se visualiza cuando el deterioro en la actividad económica es prolongado” porque, además, dijo, tiene un costo contratar gente, pero también tiene un costo despedir gente, y es por eso que la baja de la actividad no tiene que impactar enseguida en el empleo.

Al respecto del modelo económico actual, Rapetti respondió que “el modelo que sigue el Gobierno actual es la distribución a partir del crecimiento. Se ve en las políticas como el combate a la pobreza, Presupuesto y Rendición de Cuentas, es decir, esperar a crecer para distribuir. Este Gobierno decidió no aumentar impuestos y eso limita la capacidad que se tenga para redistribuir, y su estrategia, entonces, es primero crecer para luego reasignar o redistribuir esos ingresos nuevos y no tanto los ya existentes”. Rapetti respondió que desde su punto de vista “es distinto con la política de derrame porque en este último el Gobierno no toma una posición activa con respecto a la distribución, es como que el mercado distribuirá solo, se trata de una posición pasiva, como que el crecimiento de los más ricos permitirá derramar en el resto de la sociedad para abrir empresas y pagar mejores salarios. Sin embargo, en el modelo actual hay una posición activa en transferencias, infraestructura pública en escuelas y salud pública que va de la mano de una estrategia más apoyada en el crecimiento para mayores asignaciones en políticas públicas”.

Consultado sobre dónde se encuentra el punto negativo en materia de empleo, el economista sostuvo que “un problema estructural es la ocupación entre las mujeres que en empleo y salario son menores con respecto a los hombres, y si bien en este dato puntual hay una mejora la tasa de actividad de las mujeres se encuentra en 57,4 % y en los hombres se encuentra en 71 %, este punto no deja de ser un problema como la precarización entre afros y desempleo entre los más jóvenes”.