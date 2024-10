Delgado le apuntó a los indecisos en el cierre de campaña

"A aquellos descreídos, aquellos que todavía no tienen definición, aquellos más lejanos de la política, a los que están procesando qué van a hacer, a los que no nos votaron en 2019 pero que ahora nos vieron gestionar, les pedimos que comparen, que vean cómo está el país hoy y cómo estaba hace cinco años. Que comparen quién está preparado para gobernar, quién tiene mejor equipo, quién tiene propuestas y sobre todo quién es creíble", sostuvo y agregó: "A esa gente que todavía no procesó la definición, pedirle que el Uruguay no retroceda, que apuesten a que el Uruguay siga yendo para adelante y solo para adelante".