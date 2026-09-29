Delgado salió al cruce del FA y defendió actuación del Partido Nacional por caso de narcotráfico

Delgado defendió la actuación del Partido Nacional

En su publicación, Delgado informó que la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional resolvió derivar el caso de Gómez a la Comisión de Ética, que deberá examinar su actuación y elaborar un informe con sus conclusiones.

“A la brevedad, el Directorio considerará el informe con las conclusiones de su trabajo”, señaló.

El dirigente sostuvo que el partido actuará con firmeza y respetando las garantías correspondientes, al tiempo que reivindicó la necesidad de preservar la confianza de sus integrantes y de la ciudadanía.

La decisión partidaria se produjo después de que Gómez compareciera ante la Comisión de Asuntos Políticos, tras regresar de un viaje a China. El edil solicitó que su situación fuera examinada por la Comisión de Ética y comunicó que pediría licencia al Directorio mientras se esclarecen las responsabilidades.

De acuerdo a fuentes nacionalistas consultadas por Caras y Caretas, el directorio del Partido Nacional se reunirá el próximo lunes 5 de octubre donde analizará la situación y los pormenores de la actuación de la Comisón Ética.

“No aceptamos que ningún partido político pretenda erigirse en nuestro juez”

Más allá de las medidas internas, Delgado dedicó buena parte de su publicación a cuestionar al Frente Amplio por sus pronunciamientos sobre el caso.

El presidente del Directorio blanco rechazó que la fuerza política de gobierno cuestione la actuación de su partido y reivindicó la autonomía de los nacionalistas para investigar y resolver la situación.

“El Frente Amplio no tiene, ni le concedemos, autoridad alguna para intimar al Partido de Oribe”, expresó.

Delgado también cuestionó lo que considera una actitud de superioridad ética de la coalición de izquierda y afirmó que “la supuesta superioridad moral del Frente hace tiempo está en escombros”.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente controversia política por la contratación de Leiva. El senador frenteamplista Eduardo Brenta había manifestado su preocupación por el caso y reclamado la intervención de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), organismo que posteriormente recibió una denuncia para examinar la actuación de Gómez.

El narcotráfico y la disputa política

En otro tramo de su mensaje, Delgado cuestionó la utilización partidaria de los casos vinculados al crimen organizado y sostuvo que el combate al narcotráfico requiere la participación conjunta de todas las fuerzas políticas.

“Hacer del crimen organizado y el narcotráfico herramientas de rédito partidario no contribuye a combatirlos. Divide a quienes deberían enfrentarlos juntos”, manifestó.

El dirigente nacionalista advirtió que el avance de estas organizaciones constituye una amenaza para el conjunto del sistema democrático y reclamó instituciones fuertes, transparencia, respeto a la ley y responsabilidad de todos los actores políticos.

La controversia también había provocado un pronunciamiento de la propia Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional, que calificó de “enorme gravedad” que una persona condenada por delitos vinculados al narcotráfico hubiera accedido a un cargo de confianza política. El órgano partidario reconoció que el eventual desconocimiento de las actividades ilícitas del asesor no exime a los dirigentes de actuar con diligencia en la función pública.

Delgado cerró su publicación reafirmando el compromiso del Partido Nacional de esclarecer lo sucedido, aunque dejó planteado su rechazo a los cuestionamientos provenientes del Frente Amplio. “Enfrentarla exige instituciones fuertes, transparencia, respeto a la ley y mucha responsabilidad de todos los actores políticos”, sostuvo en referencia a la amenaza del crimen organizado.