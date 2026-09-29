Advertencia por lluvias abundantes y fuertes tormentas según Inumet

Según la información técnica brindada por el organismo en su mapa y boletín de advertencias, una perturbación atmosférica asociada a un frente frío favorece el desarrollo de núcleos de tormenta. El fenómeno genera acumulados de lluvia significativos en breves lapsos, acompañados por ráfagas de viento fuertes del sector sur y sudoeste, descarga eléctrica continua y eventual caída de granizo.