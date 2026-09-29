Advertencia por lluvias abundantes y fuertes tormentas según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su sistema de alertas meteorológicas en su portal oficial (www.inumet.gub.uy/alerta), manteniendo vigente una advertencia de nivel amarillo por persistencia de tormentas aisladas y lluvias puntualmente intensas sobre diversos departamentos del país.
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Según la información técnica brindada por el organismo en su mapa y boletín de advertencias, una perturbación atmosférica asociada a un frente frío favorece el desarrollo de núcleos de tormenta. El fenómeno genera acumulados de lluvia significativos en breves lapsos, acompañados por ráfagas de viento fuertes del sector sur y sudoeste, descarga eléctrica continua y eventual caída de granizo.
Zonas afectadas y fenómenos asociados
El mapa de riesgo emitido por Inumet delimita la cobertura de la advertencia meteorológica, destacando los siguientes aspectos operativos:
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Área bajo alerta: Se concentra principalmente en los departamentos del norte, centro, noreste y este del territorio nacional, donde la masa de aire inestable muestra mayor desarrollo.
Intensidad prevista: Se esperan precipitaciones copiosas (con acumulados entre 20 y 50 mm o superiores en forma puntual), mejoras temporarias y rachas de viento de entre 50 y 70 km/h vinculadas a las zonas de tormenta.
Zona metropolitana y sur: Si bien permanece mayoritariamente fuera del área crítica de la alerta amarilla, se registran cielos cubiertos, descenso paulatino de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes con rachas costeras.
Recomendaciones y actualización continua
Desde Inumet recuerdan que las alertas se actualizan de forma periódica en función de la evolución del sistema frontal en el radar y las estaciones meteorológicas en tiempo real.
Se aconseja a la población de las zonas bajo advertencia tomar precauciones ante la eventual crecida rápida de cañadas, afectación de cableado por viento y reducción de visibilidad en rutas y caminos secundarios.