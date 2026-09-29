Jutep recibió una denuncia anónima contra Jorge Gandini

Pablo Leiva figuraba como asesor de Gómez en la Junta Departamental de Montevideo, al igual que su hijo Lucio, quien también fue detenido, pero posteriormente liberado. El PN informó que Gómez desvinculó a Lucio Leiva como asesor y también solicitó licencia en el directorio del partido, que integra en representación de la juventud nacionalista. A su vez, Lucio Leiva renunció a su cargo de vicepresidente de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del PN. Gómez, a su vez, comparecerá ante la Comisión de Ética del partido. La Jutep ya había recibido una denuncia anónima congra Gómez.

Blancos no hicieron mención a Gandini

En la declaración de la Comisión de Asuntos Políticos del PN no hay ninguna mención a Gandini, líder del sector Por la Patria, al que pertenece Gómez. La vinculación de Gandini surgió a partir de mensajes encontrados en el celular incautado de Pablo Leiva.

En concreto, la Policía estaba investigando el eventual uso en el esquema de lavado de una sucursal de cobranza que está a nombre de la esposa de Gandini, Laura Scalabrino Muga. La semana pasada, en una conferencia de prensa, Gandini rechazó cualquier actividad ilícita y se puso a disposición de la Fiscalía. “No tenemos nada que ocultar”, aseguró Gandini, si bien reconoció que Pablo Leiva concurría al local de pagos de su esposa con billetes de baja denominación, “de 100 y 200 pesos”. También comentó que las empleadas de la sucursal se comunicaban con Leiva para pedirle “dinero cuando se quedaban sin cambio”.