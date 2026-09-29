Lula saca ventaja de cinco puntos sobre Favio Bolsonaro según encuesta

Desaprobación: El 49% de los encuestados desaprueba la labor del Ejecutivo.

Aprobación: El 46% valora de forma positiva la gestión de la administración de Lula.

La encuesta se realizó sobre una muestra de 2.400 entrevistas presenciales en todo el país entre el jueves y el domingo pasados, contando con un margen de error de dos puntos porcentuales.

Un total de 158 millones de ciudadanos están convocados a las urnas este domingo para elegir al presidente de la República, renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, además de definir las gobernaciones de los 27 estados. En caso de que ninguna fórmula alcance más del 50% de los votos válidos, la definición presidencial y las gobernaciones pendientes se resolverán en un balotaje programado para el 25 de octubre.