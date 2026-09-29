Mirtha Legrand internada: ¿Cómo sigue su salud?

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”, señala el comunicado firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

Según el parte, la conductora permanece acompañada por sus familiares, mientras que tanto ella como su entorno agradecieron “el cariño y respeto dispensado” durante estos días.

El sanatorio también informó cuándo se conocerán nuevas novedades. Si no se producen cambios en su estado de salud, el próximo parte médico será difundido el miércoles.

La internación de Mirtha Legrand

La conductora había sido internada inicialmente el 7 de septiembre, debido a un cuadro respiratorio bronquial. Permaneció en el Sanatorio Mater Dei hasta el domingo 13, cuando recibió el alta médica y regresó a su domicilio para continuar allí con su recuperación.

Sin embargo, el 18 de septiembre volvió a ingresar al centro asistencial. Tras ser atendida en la guardia, quedó nuevamente internada para realizarse estudios y recibir tratamiento.

En aquella oportunidad, el Sanatorio Mater Dei informó que Legrand había ingresado por presentar “un cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería internada para realizar “los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

Desde entonces, los partes médicos difundidos por el sanatorio destacaron la evolución favorable de la conductora, aunque señalaron la necesidad de mantenerla bajo control y completar su recuperación antes de definir su alta.

Por el momento, el último comunicado confirma que Mirtha Legrand terminó el tratamiento antibiótico y continúa evolucionando favorablemente, mientras permanece acompañada por su familia.