La paradoja de Bianchi: Leiva era asesor del Partido Nacional pero culpa al FA por el escándalo narco

Los antecedentes entre Bianchi y Carrera en la causa del Hospital Policial

Durante la entrevista radial, Bianchi repasó el proceso penal que enfrenta Carrera por presunto fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada en relación con la internación de un civil en el Hospital Policial. La senadora recordó que en septiembre de 2025 denunció la inclusión de jurisprudencia inexistente en el pedido de recusación presentado por Carrera contra la fiscal Sandra Fleitas, hecho que derivó en la solicitud de desestimación del escrito por parte de la defensa del exsenador aduciendo un error de formato.

En el marco de esa causa, tramitada ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2.° Turno, el Ministerio Público solicitó en mayo de 2026 una condena de cuatro años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 Unidades Reajustables para el exdirigente del Frente Amplio, en una causa que se encamina hacia el juicio oral.

El alcance de la Operación Trazador y el nexo con el entorno de Gandini

La Operación Trazador, desplegada en septiembre de 2026 por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y la Prefectura Nacional Naval, permitió la incautación de 265 kilos de cocaína y pasta base —valuados en dos millones de dólares—, además de tres millones de pesos y 42.000 dólares en efectivo tras allanamientos en los barrios Brazo Oriental y Pérez Castellanos.

Entre las personas condenadas en la causa se encuentra Pablo Leiva, asesor del edil Gonzalo Gómez del Partido Nacional, quien recibió una pena de dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos y tráfico interno de municiones. La Fiscalía determinó que Leiva ingresaba dinero proveniente del narcotráfico al sistema formal operando en un local de Abitab ubicado en Pérez Castellanos, propiedad de la esposa de Jorge Gandini, Laura Scalabrino.

El caso se encuentra actualmente en la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, bajo la titularidad de Enrique Rodríguez, donde se indaga la eventual participación de casas de cambio y locales de cobranza en la estructura de blanqueo de capitales, al tiempo que Gandini se puso a disposición de la sede judicial tras desvincularse de las maniobras delictivas.