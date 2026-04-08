Diputada Obaldía impulsa ley para tipificar el "suicidio feminicida"

La diputada Obaldía defendió la iniciativa en sus redes sociales: “Detrás de muchos suicidios hay historias de violencia, abuso y silencios que no pueden seguir siendo invisibles. Visibilizar estas vidas es hacer justicia” . Y añadió: “Legislar es también cuidar y eso, sobre todo, no mirar para otro lado”.

Caso emblemático

Como ejemplo “doloroso”, la exposición de motivos menciona el caso de Milagros Chamorro, la joven de 30 años que se quitó la vida el 25 de octubre de 2024 en las instalaciones del Casmu . Chamorro había denunciado una violación grupal sufrida cuando tenía 15 años y concurrió durante tres días seguidos a solicitar atención en salud mental, sin recibir la respuesta adecuada.

La iniciativa subraya que el caso evidencia “cómo la falta de respuesta efectiva del sistema puede llevar a estos desenlaces trágicos” . Desde el colectivo Ikove señalaron que “todo el sistema le falló” a Milagros Chamorro.

Argumentos de la ley

En la exposición de motivos, Obaldía sostiene que la iniciativa “responde a la necesidad de reconocer y abordar una forma extrema de violencia que, aunque no siempre visible, tiene consecuencias devastadoras” . Señala que la violencia basada en género en Uruguay “continúa siendo una problemática grave y persistente” y que muchas víctimas culminan en suicidios que “son el resultado de un proceso sistemático de abuso y coerción” .

La diputada advirtió que la ausencia de una tipificación específica “genera un vacío normativo que impide una adecuada respuesta penal y la visibilización de estas muertes como consecuencia directa de la violencia de género” . En su presentación, agregó: “No estamos legislando sobre una abstracción. Estamos diciendo que estas muertes tienen causas evitables y que el Estado tiene una responsabilidad”.

Trabajo conjunto

La iniciativa fue elaborada en conjunto con el Proyecto Ikove, un colectivo inclusivo formado por víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y personas aliadas, que trabaja en tres ejes: prevención, reparación y justicia . La psicóloga Victoria Marichal, fundadora de Ikove, entregó formalmente el proyecto a Obaldía durante una jornada realizada el 9 de agosto de 2025 en el Espacio Colabora.

El colectivo ya había impulsado anteriormente un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, iniciativa que cuenta con el respaldo de la vicepresidenta Carolina Cosse.