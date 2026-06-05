La Intendencia de Montevideo (IM) logró la aprobación de todos los planes extrapresupuestales que se pusieron a consideración de la Junta Departamental este jueves. A partir de los ajustes que aceptó incorporar la comuna, en el correr de la jornada, se terminaron de definir los cuatro votos de la oposición que necesitaba el oficialismo para alcanzar la mayoría especial de dos tercios –21 ediles–. Como se manejó desde el principio, los ediles que acompañaron los planes que estaban en duda fueron los dos de la lista 22 del Partido Nacional (PN), Joaquín Campos y Nicolás Hernández; el edil colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Kruse, electo por el lema de la Coalición Republicana.
Victoria política
Ediles de la oposición desoyeron pedido de Lacalle Pou y aprobaron préstamos para la IM
Bergara había criticado el “juego político menor” de dirigentes blancos, como Lacalle Pou, en negociación con ediles por pedido extrapresupuestal.