Ediles de la oposición desoyeron pedido de Lacalle Pou y aprobaron préstamos para la IM

Bergara luego de mucha negociación, logró los cuatro votos opositores, porque el pago del crédito excede a esta administración y eso requiere mayoría especial de la Junta. En ese sentido, el jerarca dijo tiempo atrás que aspira “a que la oposición vea esto como lo que es: la oportunidad que tenemos todos, todos los partidos políticos, de avanzar y acelerar este proceso por el bien de la gente”, y agregó: “Que no prime un cierto juego político-electoral a cuatro años de las próximas elecciones”.

“Yo a veces veo mensajes que ponen más el foco en una cuestión de juego político menor. Cuando trasciende que hay líderes del Partido Nacional trasladando la idea de que no hay que votar nada por un tema de juego político…”, lamentó Bergara, quien mencionó expresamente al expresidente de la República Luis Lacalle Pou, a partir de la información que publicó Búsqueda sobre un llamado del exmandatario a los ediles para que no acompañen el pedido extrapresupuestal de la IM. “Ya vendrán los tiempos electorales, no es ahora donde hay que poner ese foco”, consideró.

Lo concreto es que dos ediles blancos, un colorado y un independiente, no tomaron en cuenta la orden del expresidente Lacalle Pou y los préstamos fueron aprobados.