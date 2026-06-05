Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Luis Lacalle Pou |

Victoria política

Ediles de la oposición desoyeron pedido de Lacalle Pou y aprobaron préstamos para la IM

Bergara había criticado el “juego político menor” de dirigentes blancos, como Lacalle Pou, en negociación con ediles por pedido extrapresupuestal.

Ediles de la oposición no escucharon a Lacalle Pou y le dieron los votos al intendente Mario Bergara.

Ediles de la oposición no escucharon a Lacalle Pou y le dieron los votos al intendente Mario Bergara.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Intendencia de Montevideo (IM) logró la aprobación de todos los planes extrapresupuestales que se pusieron a consideración de la Junta Departamental este jueves. A partir de los ajustes que aceptó incorporar la comuna, en el correr de la jornada, se terminaron de definir los cuatro votos de la oposición que necesitaba el oficialismo para alcanzar la mayoría especial de dos tercios –21 ediles–. Como se manejó desde el principio, los ediles que acompañaron los planes que estaban en duda fueron los dos de la lista 22 del Partido Nacional (PN), Joaquín Campos y Nicolás Hernández; el edil colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Kruse, electo por el lema de la Coalición Republicana.

El gobierno departamental resolvió dejar sin efecto el préstamo de 40,7 millones de dólares para la revitalización de Ciudad Vieja –que era rechazado por toda la oposición y no tenía oportunidad de ser aprobado– para desarrollar oportunamente “un plan más abarcativo y acabado”, según expresa la comuna en la resolución. Asimismo, redujo el monto total del endeudamiento desde los más de 300 millones de dólares originales a 260 millones de dólares entre los cuatro proyectos restantes: saneamiento, calles, veredas y limpieza.

Desoyeron a Lacalle Pou

El intendente frenteamplista Mario Bergara presentó en principio un paquete de cinco planes para abordar lo que considera “prioridades ciudadanas”, pero finalmente fueron cuatro. Aseguró que la comuna tiene “muy bajos” niveles de endeudamiento y tomarlo “no genera ninguna dificultad desde el punto de vista financiero”, además de que permitirá “desarrollar más rápido vereda, calle, saneamiento, limpieza"-

Bergara luego de mucha negociación, logró los cuatro votos opositores, porque el pago del crédito excede a esta administración y eso requiere mayoría especial de la Junta. En ese sentido, el jerarca dijo tiempo atrás que aspira “a que la oposición vea esto como lo que es: la oportunidad que tenemos todos, todos los partidos políticos, de avanzar y acelerar este proceso por el bien de la gente”, y agregó: “Que no prime un cierto juego político-electoral a cuatro años de las próximas elecciones”.

“Yo a veces veo mensajes que ponen más el foco en una cuestión de juego político menor. Cuando trasciende que hay líderes del Partido Nacional trasladando la idea de que no hay que votar nada por un tema de juego político…”, lamentó Bergara, quien mencionó expresamente al expresidente de la República Luis Lacalle Pou, a partir de la información que publicó Búsqueda sobre un llamado del exmandatario a los ediles para que no acompañen el pedido extrapresupuestal de la IM. “Ya vendrán los tiempos electorales, no es ahora donde hay que poner ese foco”, consideró.

Lo concreto es que dos ediles blancos, un colorado y un independiente, no tomaron en cuenta la orden del expresidente Lacalle Pou y los préstamos fueron aprobados.

Temas

Te puede interesar