Noche de terror en Marconi: más de 500 tiros y ataque contra la policía terminó con detenciones

En la pasada noche y madrugada, efectivos del Ministerio del Interior desplegaron un fuerte operativo de control y patrullaje en el barrio Marconi, tras registrarse intensas balaceras que sumaron más de 500 detonaciones en distintos puntos de la zona. El procedimiento culminó con un intercambio de disparos, un detenido de alta peligrosidad y el secuestro de un arma de fuego de grueso calibre modificada, según informó subrayado.
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Cronología de los hechos
El sistema de detección y las denuncias vecinales alertaron a las autoridades sobre dos episodios de alta hostilidad en el territorio: a las 21:00 horas se constataron los primeros 96 disparos en las inmediaciones de la calle Adolfo Artagaveytia. A las 01:30 horas se registró el incidente más intenso cerca de Aparicio Saravia y la Rambla Costanera, contabilizándose al menos 432 detonaciones.
El procedimiento y la persecución
Efectivos de la Guardia Republicana y de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) se desplazaron de inmediato al lugar. Al llegar a la intersección de Artagaveytia y Pasaje Cibeles, los agentes divisaron a varios individuos fuertemente armados.
Al notar la presencia policial, los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados para cubrir su huida a través de los pasajes del barrio. Los efectivos repelieron la agresión utilizando la fuerza de forma progresiva y letal para asegurar la zona. No se reportaron heridos ni daños materiales entre el personal policial ni la población civil.
Detención e incautación de armamento
Durante el despliegue táctico de búsqueda, la Policía logró localizar y detener a un hombre de 28 años que se encontraba oculto.
Detalles del detenido y el material incautado:
El implicado posee tres antecedentes penales y es considerado por las autoridades como un presunto dinamizador de la violencia con fuerte influencia en el barrio Marconi.
Se le incautó una pistola Glock 21 calibre .45, equipada con un cargador extendido con capacidad para 30 municiones, dispositivo modificado para aumentar drásticamente su poder de fuego.
Situación actual y contexto
El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Dirección de Inteligencia, que lleva adelante las investigaciones correspondientes para determinar el origen de las armas y los vehículos utilizados en el hecho.
Ante los reclamos de los vecinos por los recientes conflictos territoriales en Marconi y zonas aledañas (como Cauceglia, Cotravi, Piedras Blancas y Manga), el Ministerio del Interior resolvió reforzar la presencia policial y los patrullajes preventivos en estos puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la ciudadanía.