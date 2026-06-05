Noche de terror en Marconi: más de 500 tiros y ataque contra la policía terminó con detenciones

Al notar la presencia policial, los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados para cubrir su huida a través de los pasajes del barrio. Los efectivos repelieron la agresión utilizando la fuerza de forma progresiva y letal para asegurar la zona. No se reportaron heridos ni daños materiales entre el personal policial ni la población civil.

Detención e incautación de armamento

Durante el despliegue táctico de búsqueda, la Policía logró localizar y detener a un hombre de 28 años que se encontraba oculto.

Detalles del detenido y el material incautado:

El implicado posee tres antecedentes penales y es considerado por las autoridades como un presunto dinamizador de la violencia con fuerte influencia en el barrio Marconi.

Se le incautó una pistola Glock 21 calibre .45, equipada con un cargador extendido con capacidad para 30 municiones, dispositivo modificado para aumentar drásticamente su poder de fuego.

Situación actual y contexto

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Dirección de Inteligencia, que lleva adelante las investigaciones correspondientes para determinar el origen de las armas y los vehículos utilizados en el hecho.

Ante los reclamos de los vecinos por los recientes conflictos territoriales en Marconi y zonas aledañas (como Cauceglia, Cotravi, Piedras Blancas y Manga), el Ministerio del Interior resolvió reforzar la presencia policial y los patrullajes preventivos en estos puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la ciudadanía.