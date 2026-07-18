Las construcción de los puentes sobre los arroyos Tranqueras, Los Indios y Laguna Negra, incluidas en el proyecto que se desarrolla entre las rutas 16 y 9, alcanzan un 40 % de avance promedio. El plan también prevé mejoras en la iluminación del empalme con ruta 9 y la edificación de otro empalme en la intersección con ruta 16.
progresando
Tres nuevos puentes en la ruta 14 mejorarán la conectividad en Rocha
El MTOP informó sobre avances de obras de rehabilitación de la ruta 14, que incluyen tres puentes sobre los arroyos Tranqueras, Los Indios y Laguna Negra.