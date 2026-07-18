Tres nuevos puentes en la ruta 14 mejorarán la conectividad en Rocha

Ensanche en las rutas

La intervención contempla el ensanche de la plataforma existente y la rehabilitación integral del pavimento mediante el refuerzo de la base con material granular, el reciclado con cemento portland y la ejecución de una nueva carpeta asfáltica. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial.

El proyecto también prevé la mejora de la iluminación en el empalme con la ruta 9 y la construcción de un nuevo empalme en la intersección con la ruta 16.

Las obras se extienden a lo largo de 25,632 kilómetros y contribuirán a optimizar la conectividad de la zona, informó el MTOP.