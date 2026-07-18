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Tres nuevos puentes en la ruta 14 mejorarán la conectividad en Rocha

El MTOP informó sobre avances de obras de rehabilitación de la ruta 14, que incluyen tres puentes sobre los arroyos Tranqueras, Los Indios y Laguna Negra.

Trabajos en la ruta.

Trabajos en la ruta.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Las construcción de los puentes sobre los arroyos Tranqueras, Los Indios y Laguna Negra, incluidas en el proyecto que se desarrolla entre las rutas 16 y 9, alcanzan un 40 % de avance promedio. El plan también prevé mejoras en la iluminación del empalme con ruta 9 y la edificación de otro empalme en la intersección con ruta 16.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó sobre los avances de las obras de rehabilitación de la ruta 14 en el departamento de Rocha, que incluyen tres puentes sobre los arroyos Tranqueras, Los Indios y Laguna Negra.

Los trabajos viales, en el tramo comprendido entre los kilómetros 480 y 488,500, registran un 29 % de ejecución, mientras que las obras de menor porte, correspondientes a alcantarillas, ya fueron completadas, destacó la cartera.

Ensanche en las rutas

La intervención contempla el ensanche de la plataforma existente y la rehabilitación integral del pavimento mediante el refuerzo de la base con material granular, el reciclado con cemento portland y la ejecución de una nueva carpeta asfáltica. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial.

El proyecto también prevé la mejora de la iluminación en el empalme con la ruta 9 y la construcción de un nuevo empalme en la intersección con la ruta 16.

Las obras se extienden a lo largo de 25,632 kilómetros y contribuirán a optimizar la conectividad de la zona, informó el MTOP.

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