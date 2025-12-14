Eduardo Brenta: "El debate por el caso Ojeda sigue abierto, no puede ignorarse lo que dicen tres juristas"

Por este motivo, Brenta señaló que el Frente Amplio, junto a su presidente Fernando Pereira, analizar{a el caso y definirá la próxima semana los pasos a seguir. "El respeto a la Constitución es irrenunciable", aseguró el legislador.

Situación de Ojeda

El constitucioinalista, Martín Risso, explicó que el artículo 124 es, en su texto, “extraordinariamente claro” y que, en principio, una actuación en representación de terceros ante la Fiscalía encuadraría en la prohibición. Pero advirtió que no todas las conductas tienen la misma entidad. Una firma “accidental” o un error aislado no debería equipararse a una gestión sustantiva, y menos aún justificar la separación de un legislador electo. Por eso insistió en que la discusión jurídica no puede adelantarse sin determinar primero los hechos.