Política Eduardo Brenta | Ojeda |

Segundo round

Eduardo Brenta: "El debate por el caso Ojeda sigue abierto, no puede ignorarse lo que dicen tres juristas"

Eduardo Brenta aseguró que el informe presentado por Ojeda es sólo un aporte más pero el debate no está cerrado.

Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio habló del caso Ojeda.

Por Redacción Caras y Caretas

El senador Eduardo Brenta consideró que el informe presentado por Andrés Ojeda es un aporte más a la discusión pero no cierra el debate ya que tres juristas de reconocido prestigio (Risso, Korzeniak y Fleitas) "han señalado que se violó el artículo 124 de la Constitución", cuyos pronunciamientos "no pueden ser ignorados".

La Constitución Nacional prohíbe a diputados y senadores “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”. Y la Fiscalía es, justamente, un servicio descentralizado desde 2015.

El artículo 124 culmina advirtiendo que incumplir esto conlleva “la pérdida inmediata del cargo legislativo”

Por este motivo, Brenta señaló que el Frente Amplio, junto a su presidente Fernando Pereira, analizar{a el caso y definirá la próxima semana los pasos a seguir. "El respeto a la Constitución es irrenunciable", aseguró el legislador.

Situación de Ojeda

El constitucioinalista, Martín Risso, explicó que el artículo 124 es, en su texto, “extraordinariamente claro” y que, en principio, una actuación en representación de terceros ante la Fiscalía encuadraría en la prohibición. Pero advirtió que no todas las conductas tienen la misma entidad. Una firma “accidental” o un error aislado no debería equipararse a una gestión sustantiva, y menos aún justificar la separación de un legislador electo. Por eso insistió en que la discusión jurídica no puede adelantarse sin determinar primero los hechos.

