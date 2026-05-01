Uruguay bajo nuevo pulso de inestabilidad: lluvias, viento y baja de temperaturas en puerta

Vientos y posible intensificación de fenómenos

El comportamiento del viento será otro factor relevante. Se esperan rotaciones entre los sectores noreste, este y sur, con intensidades que pueden incrementarse durante el pasaje de sistemas frontales. En situaciones puntuales, no se descartan rachas fuertes, especialmente en zonas costeras.

Desde MetSul se advierte que la región puede verse afectada por sistemas de baja presión y frentes fríos, capaces de generar lluvias localmente intensas y episodios de tormentas, reforzando el carácter inestable del período.

Descenso térmico y ambiente otoñal

Tras los eventos de lluvias y tormentas, se prevé un descenso gradual de las temperaturas, consolidando un ambiente más fresco típico del otoño. Las máximas tenderán a ubicarse en rangos moderados, mientras que las mínimas podrían descender de forma más marcada hacia comienzos de la próxima semana.

Tendencia para los próximos días