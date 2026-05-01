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Sociedad pronóstico | lluvias |

Pronóstico

Uruguay bajo nuevo pulso de inestabilidad: lluvias, viento y baja de temperaturas en puerta

Entre lluvias y mejoras parciales, el clima se mantendrá cambiante en Uruguay para los próximos días de acuerdo a los pronósticos.

Pronóstico con&nbsp; lluvias

Pronóstico con  lluvias

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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El panorama meteorológico para Uruguay en los próximos días estará marcado por condiciones de inestabilidad persistente, con lluvias, eventuales tormentas y un progresivo descenso de temperaturas, de acuerdo a los datos coincidentes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), MetSul Meteorologia y el modelo especializado Windguru.

Inestabilidad y lluvias frecuentes en Uruguay

Los pronósticos oficiales indican un escenario dominado por cielos mayormente nubosos a cubiertos, con precipitaciones intermitentes que pueden intensificarse en algunos momentos. Para el área metropolitana y el sur del país, Inumet prevé lluvias y tormentas aisladas, acompañadas de vientos moderados a fuertes, con rachas que podrían alcanzar valores significativos durante episodios de mayor actividad atmosférica.

En línea con esto, los modelos de Windguru proyectan jornadas con abundante nubosidad, lluvias débiles a moderadas y períodos de mejora temporaria, sin consolidar una estabilidad duradera en el corto plazo.

Vientos y posible intensificación de fenómenos

El comportamiento del viento será otro factor relevante. Se esperan rotaciones entre los sectores noreste, este y sur, con intensidades que pueden incrementarse durante el pasaje de sistemas frontales. En situaciones puntuales, no se descartan rachas fuertes, especialmente en zonas costeras.

Desde MetSul se advierte que la región puede verse afectada por sistemas de baja presión y frentes fríos, capaces de generar lluvias localmente intensas y episodios de tormentas, reforzando el carácter inestable del período.

Descenso térmico y ambiente otoñal

Tras los eventos de lluvias y tormentas, se prevé un descenso gradual de las temperaturas, consolidando un ambiente más fresco típico del otoño. Las máximas tenderán a ubicarse en rangos moderados, mientras que las mínimas podrían descender de forma más marcada hacia comienzos de la próxima semana.

Tendencia para los próximos días

  • Corto plazo (48–72 horas): predominio de nubosidad, lluvias y tormentas aisladas.
  • Fin de semana: persistencia de inestabilidad con mejoras parciales.
  • Inicio de la próxima semana: continuidad de precipitaciones en algunos puntos y descenso térmico progresivo.

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