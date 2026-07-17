En el marco del Plan Operativo Anual (POA) y de las acciones de formación permanente promovidas por el Ministerio del Interior, efectivos de la Dirección Nacional Guardia Republicana (DNGR) – Regional Este realizaron una jornada de instrucción y capacitación dirigida a los funcionarios de la Policía Caminera.
Coordinación operativa
Efectivos de la Policía Caminera fueron capacitados por la Guardia Republicana
La instancia de capacitación permitió actualizar conocimientos, unificar criterios de actuación de la Policía y fortalecer la coordinación entre las fuerzas.