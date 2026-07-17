Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Policía | capacitación |

Coordinación operativa

Efectivos de la Policía Caminera fueron capacitados por la Guardia Republicana

La instancia de capacitación permitió actualizar conocimientos, unificar criterios de actuación de la Policía y fortalecer la coordinación entre las fuerzas.

Funcionarios de la Policía Caminera en la capacitación.

Funcionarios de la Policía Caminera en la capacitación.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

En el marco del Plan Operativo Anual (POA) y de las acciones de formación permanente promovidas por el Ministerio del Interior, efectivos de la Dirección Nacional Guardia Republicana (DNGR) – Regional Este realizaron una jornada de instrucción y capacitación dirigida a los funcionarios de la Policía Caminera.

Objetivo de la capacitación de la Policía Caminera

La actividad estuvo orientada a reforzar competencias mediante el abordaje de técnicas de intervención, medidas de seguridad, mecanismos de coordinación y la aplicación de los protocolos vigentes para distintos escenarios de actuación.

La modalidad teórico-práctica promovió el intercambio de experiencias, la integración de contenidos y la unificación de criterios, contribuyendo a consolidar capacidades para una actuación más eficiente y articulada, detalló el ministerio.

Estas instancias de formación continua contribuyen al fortalecimiento de la operativa institucional, mediante la actualización permanente del personal y la mejora de las capacidades necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas, aseveró la cartera.

Temas

Te puede interesar