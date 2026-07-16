Nacional negocia contrarreloj y ahora le apunta a un volante chileno

Le apuntan a Allende

Ahora llega un nuevo nombre. El chileno Marcelo Allende, ex Montevideo City Torque que juega en Sudáfrica es pretendido por Nacional.

Mientras que todos los días aparecen nuevos nombres, lo concreto es que a la dirigencia le está costando cerrar algunos jugadores para puestos clave de cara al futuro.

Nacional en este momento está quedando fuera de las copas. Es real que aún quedan fechas del intermedio y todo el Clausura, pero es llamativo como cada jugador que es pretendido o que suena no llega, ya sea por plata o porque por que firma en otro equipo, lo que pone de mal humor al hincha tricolor.

Mañana con Wanderers

Este viernes Nacional vuelve al torneo Intermedio cuando enfrente a Wanderers en el Gran Parque Central desde la hora 19:30. Después del encuentro ante Danubio, con un bajo rendimiento individual y colectivo, Jorge Bava metería mano en el equipo. Esta tarde realizará la última práctica donde el entrenador definirá el once inicial.

Es casi un hecho que Maximiliano Silvera vuelve al equipo titular y será el compañero de ataque de Maximiliano Gómez. El otro que puede ingresar es Tomás Viera como lateral izquierdo, pasando el costarricense Francisco Calvo a la zaga.