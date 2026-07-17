Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Intermedio | Nacional |

de viernes a lunes

Albion y Juventud abren la sexta fecha del Intermedio: todos los detalles

El encuentro entre pioneros y pedrenses comenzará a las 15:00, mientras que 19:30, Nacional recibirá en su estadio a Wanderers.

Albion ante Juventud por el Intermedio.

Albion ante Juventud por el Intermedio.

 Albion
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con dos partidos, este viernes comenzará a disputarse la penúltima fecha del Torneo Intermedio. Desde las 15:00 horas, Albion y Juventud abrirán la fecha en el Franzini, mientras que a partir de las 19:30, Nacional recibirá en su estadio a Wanderers que buscará dar un paso pensando en la permanencia.

Entre los partidos destacados del fin de semana, el líder de la Anual, Deportivo Maldona, visitará a Progreso que cada partido se complica más. Racing también chocará ante un equipo en zona de descenso pero está en la puerta de la salvación, Cerro, mientras que Peñarol recibirá a Boston River.

En cuánto a las designaciones arbitrales, Gustavo Tejera vuelve a participar tras su presencia en el Mundial, y arbitrará el partido entre MC Torque y Danubio. Otro de los que participó del máximo evento de selecciones, Antonio García, será el VAR del encuentro entre carboneros y sastres.

Así va la sexta del Intermedio

Viernes 17 de julio

15:00 - Albion vs Juventud

  • Estadio Franzini
  • Santiago Motta - Christian Ferreyra (VAR)

19:30 - Nacional vs Wanderers

  • Gran Parque Central
  • Andrés Matonte - Diego Dunajec (VAR)

Sábado 18 de julio

12:30 - Progreso vs Deportivo Maldonado

  • Parque Paladino
  • Esteban Ostojich - Yimmy Álvarez (VAR)

16:00 - Peñarol vs Boston River

  • Estadio Campeón del Siglo
  • Javier Burgos - Antonio García (VAR)

Domingo 19 de julio

10:00 - Central Español vs Cerro Largo

  • Parque Palermo
  • Javier Feres - Andrés Cunha (VAR)

13:00 - Cerro vs Racing

  • Estadio Tróccoli
  • Hernán Heras - Daniel Rodríguez (VAR)

Lunes 20 de julio

17:00 - MC Torque vs Danubio

  • Estadio Charrúa
  • Gustavo Tejera - Jonhatan Fuentes (VAR)

20:00 - Defensor Sporting vs Liverpool

  • Estadio Franzini
  • Mathías De Armas - Daniel Fedorczuk (VAR)

Temas

Te puede interesar