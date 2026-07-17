Con dos partidos, este viernes comenzará a disputarse la penúltima fecha del Torneo Intermedio. Desde las 15:00 horas, Albion y Juventud abrirán la fecha en el Franzini, mientras que a partir de las 19:30, Nacional recibirá en su estadio a Wanderers que buscará dar un paso pensando en la permanencia.
de viernes a lunes
Albion y Juventud abren la sexta fecha del Intermedio: todos los detalles
El encuentro entre pioneros y pedrenses comenzará a las 15:00, mientras que 19:30, Nacional recibirá en su estadio a Wanderers.