¿Qué pretende Cabildo Abierto para votar la Rendición de Cuentas del gobierno?

"Si el Poder Ejecutivo se cierra en una postura intransigente, soberbia, o vaya a saber qué, y no es receptivo a lo que nosotros vamos a proponer, no sé si los votos de Cabildo están tan seguros. Quienes hoy dicen 'no lo vamos a votar' tienen que asumir que, a partir de su actitud, no va a haber Rendición de Cuentas. No pueden esperar que alguien les saque las castañas del fuego", aseguró Manini Ríos.

Días atrás, la Coalición Republicana anunció que no votará en general el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el gobierno de Yamandú Orsi. La decisión fue comunicada tras una reunión entre representantes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente.

Los cambios que pretende Cabildo

Sobre las modificaciones que impulsará, el líder de Cabildo Abierto explicó que el partido no está de acuerdo con quitar las contraprestaciones para determinados apoyos otorgados por el Estado.

"Si después la realidad dice que no se puede controlar, es otra cosa. Pero ya desde el va, que esté legislado que no te la voy a pedir, es empeorar la cosa. Hay que buscar mejorar los controles para que realmente se hagan: controles, asesoramiento, asistentes sociales; tiene que haber algo formal que diga 'tengo derecho a cortarte esta ayuda si no me das bolilla'”, declaró.

Además de esto, el líder cabildante sostuvo que las asignaciones para apoyar la primera infancia deberían ser "mayores" y que esos apoyos son "bastante tibios dada la gravedad de la realidad". Este, según dijo, será uno de los temas que plantearán al oficialismo para mejorar la Rendición de Cuentas.

"Somos realistas con lo que puede pedirse y lo que no. En la parte de las asignaciones para apoyar a la primera infancia, queremos pedir que sean mayores. Hay que poner más énfasis en esos apoyos que son, yo creo, bastante tibios dada la gravedad de la realidad. La pobreza infantil en Uruguay es un problema que hay que atender", argumentó

Para plantear estos cambios, Manini Ríos anunció que pedirá una reunión al presidente Orsi. "Aún no hemos hablado, tengo previsto de acá a un par de semanas cuando tengamos bien armada la propuesta ir a conversarlo con el presidente", sostuvo, aunque aclaró que todavía el encuentro no está agendado.

A la reunión, agregó, irán los dos diputados del partido: Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita. "La idea es ir con los dos diputados. Los diputados, por supuesto, son —como dijo hace poco Perrone— los que votan y es importante que ellos también estén en el proceso de mejoramiento de este proyecto".