Homicidios en Canelones: un adolescente y una mujer fueron asesinados.

Por disposición de la Fiscalía Letrada de Toledo, Policía Científica realizó el relevamiento del lugar, mientras se ordenó la toma de declaraciones a testigos, la autopsia de la víctima y el pasaje del caso al Departamento de Homicidios de Canelones.

Estación Atlántida

El otro homicidio ocurrió en Estación Atlántida. Allí, una mujer de 27 años recibió un disparo durante un incidente ocurrido en la intersección de las calles El Tala y Los Geranios. El hecho fue advertido a través de un llamado al Centro de Comando Unificado que informaba sobre un desorden con una persona herida de bala.

Cuando los policías arribaron al lugar encontraron a la mujer en la vía pública. Fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero falleció poco después como consecuencia de la lesión.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que los autores escaparon en motocicleta. De acuerdo con la Policía, el Departamento de Homicidios ya logró identificar al presunto responsable y prevé realizar allanamientos para detenerlo.