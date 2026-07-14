Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Policía | Estación Atlántida | Canelones

Violencia

Homicidios en Canelones: un adolescente y una mujer fueron asesinados

La Policía investiga dos homicidios ocurridos en distintos puntos de Canelones. Las víctimas fueron un adolescente de 17 años y una mujer de 27. En el segundo caso ya se habría identificado al agresor.

Homicidios en Canelones: un adolescente y una mujer fueron asesinados.

Homicidios en Canelones: un adolescente y una mujer fueron asesinados.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Policía de Canelones trabaja en el esclarecimiento de dos homicidios registrados en las últimas horas en distintos puntos del departamento. Los hechos ocurrieron en Toledo y Estación Atlántida y fueron informados por la Jefatura de Policía de Canelones.

Uno de los casos tuvo como víctima a un adolescente de 17 años, que fue encontrado sin vida dentro de una vivienda del barrio 2020, en Toledo, luego de un ataque a balazos. En el mismo episodio, un hombre de 27 años sufrió una herida de arma de fuego en una mano y recibió asistencia médica.

Según consignó Subrayado, la investigación indica que los disparos fueron efectuados desde el exterior de la finca, ubicada en Gregorio Paniagua y avenida Hugo Méndez. Durante las actuaciones en la escena, los efectivos localizaron varios casquillos e incautaron dinero y marihuana.

Por disposición de la Fiscalía Letrada de Toledo, Policía Científica realizó el relevamiento del lugar, mientras se ordenó la toma de declaraciones a testigos, la autopsia de la víctima y el pasaje del caso al Departamento de Homicidios de Canelones.

Estación Atlántida

El otro homicidio ocurrió en Estación Atlántida. Allí, una mujer de 27 años recibió un disparo durante un incidente ocurrido en la intersección de las calles El Tala y Los Geranios. El hecho fue advertido a través de un llamado al Centro de Comando Unificado que informaba sobre un desorden con una persona herida de bala.

Cuando los policías arribaron al lugar encontraron a la mujer en la vía pública. Fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero falleció poco después como consecuencia de la lesión.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que los autores escaparon en motocicleta. De acuerdo con la Policía, el Departamento de Homicidios ya logró identificar al presunto responsable y prevé realizar allanamientos para detenerlo.

Temas

Te puede interesar