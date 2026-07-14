La Policía de Canelones trabaja en el esclarecimiento de dos homicidios registrados en las últimas horas en distintos puntos del departamento. Los hechos ocurrieron en Toledo y Estación Atlántida y fueron informados por la Jefatura de Policía de Canelones.
Violencia
Homicidios en Canelones: un adolescente y una mujer fueron asesinados
La Policía investiga dos homicidios ocurridos en distintos puntos de Canelones. Las víctimas fueron un adolescente de 17 años y una mujer de 27. En el segundo caso ya se habría identificado al agresor.