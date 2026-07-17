Rendición de Cuentas: Kechichian reveló qué temas el FA no está dispuesto a negociar

La legisladora aclaró además que el Frente Amplio todavía no cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto. "Hoy el Frente no tiene los votos asegurados".

"Una conferencia de prensa bochornosa"

Con respecto a la postura adoptada por la Coalición Republicana apenas ingresó el proyecto al Parlamento y a cómo comunicaron esa postura, la senadora expresó: "Yo lo he dicho, lo puse en un tuit públicamente. Para mí la conferencia de prensa fue bochornosa, bochornosa por la forma y bochornosa por el contenido."

A su entender, el rechazo anunciado en las primeras 48 horas de presentado el texto resultó apresurado, considerando que el Parlamento dispone de 45 días para analizar la Rendición de Cuentas. "Si tú razonas serenamente que antes de las 48 horas, en un tema que tiene 45 días para discutirse, ya tomaron una posición tan radical".

Límites para la negociación

Aunque confirmó que las conversaciones continúan, Kechichian sostuvo que existen temas sobre los que el oficialismo no está dispuesto a negociar. "Seguimos conversando con algunas rayas que nosotros ya hemos mandado decir que no estamos dispuestos a traspasar, las vinculadas al pasado reciente, las vinculadas a la ley de género, por ejemplo."

Según afirmó, esos asuntos quedaron expresamente excluidos de cualquier negociación con otros partidos. "Eso está claro que no está en el medio de ninguna negociación con la bancada del Frente Amplio."

Críticas al rechazo en general del proyecto

Kechichian sostuvo que la decisión del Partido Nacional de no votar en general la iniciativa impide incluso discutir el articulado y las partidas específicas incluidas en el proyecto. "El Partido Nacional lo podía haber hecho con responsabilidad y abrir la discusión, que es lo que se hace. Si no se vota en general no hay posibilidad de discutir nada."

Como ejemplo, mencionó algunas de las medidas incluidas en la Rendición de Cuentas que, según indicó, quedarían sin tratamiento. "Ni las transferencias, ni los 300 policías, ni el refuerzo para situación de calle, nada."

Por esa razón, consideró que la principal bancada opositora tiene una responsabilidad política relevante en esta instancia parlamentaria. "Como bancada mayoritaria tienen una responsabilidad enorme".

Diálogo con Cabildo Abierto y legisladores del interior

La legisladora también señaló que dentro de la propia Coalición Republicana existieron dirigentes que no compartieron la decisión de rechazar tempranamente el proyecto. "Ha habido algunas declaraciones de miembros de la Coalición Republicana que no compartieron esa salida temprana sin agotar un diálogo más profundo."

Ante la postura asumida por el Partido Nacional y el Partido Colorado, confirmó que el Frente Amplio mantiene conversaciones con Cabildo Abierto. "Obviamente con Cabildo se está conversando."

Asimismo, afirmó que existen legisladores del interior, tanto nacionalistas como colorados, preocupados por el impacto que tendría la no aprobación de distintas medidas previstas en la Rendición de Cuentas para sus departamentos.

Según explicó, muchas de las partidas incluidas beneficiarían a la población de esos territorios, por lo que esos diputados deberán explicar posteriormente por qué no acompañaron iniciativas que, dijo, favorecían a sus comunidades.

Finalmente, Kechichian resumió la posición del oficialismo frente a la negociación parlamentaria. "Talante negociador por convicción, pero por necesidad también. Y bueno, veremos qué tal".