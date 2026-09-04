El escenario que explica los índices de aprobación del gobierno, según Canzani

También marcó una diferencia en el balotaje, al señalar que el actual gobierno reunió una cantidad de votos menor que la obtenida por las administraciones de José Mujica y del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que también llegaron al poder mediante segunda vuelta.

A ese escenario electoral agregó un cambio en la relación de la ciudadanía con los partidos políticos. Según Canzani, durante el último ciclo electoral pudo observarse una menor fortaleza de las adhesiones partidarias en comparación con años anteriores. "Las personas pueden votar por un partido u otro, por una opción política u otra, pero su lealtad política es menos firme", sostuvo.

El contexto internacional también aparece, según su análisis, como otro elemento que condiciona al Frente Amplio. Canzani señaló que el escenario regional y mundial es actualmente "mucho más adverso para la izquierda" que el existente durante otros períodos de gobierno frenteamplista.

Como ejemplo, recordó el escenario político internacional de 2015, cuando Tabaré Vázquez asumió su segundo mandato. En ese momento, mencionó, gobernaban Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. También recordó los gobiernos de François Hollande en Francia, Matteo Renzi en Italia y Barack Obama en Estados Unidos.

"Miremos el panorama hoy en la mayoría de esos países, y eso nos va a dar una idea de cómo cambió ese contexto en términos de orientaciones político ideológicas", planteó.

Transformaciones sociales y comunicacionales

Canzani incorporó además transformaciones sociales y comunicacionales que, a su entender, tienen incidencia sobre la política. Señaló que las diferencias entre generaciones y grupos sociales hacen más difícil la construcción de proyectos colectivos y que el ciclo de vida de las noticias se volvió considerablemente más breve.

A esto sumó el impacto de la posverdad y la circulación de información falsa. "Por más que haya mucha información, [es dificil establecer] cuál es la información verídica y cuál no", señaló.

En ese marco, vinculó esos cambios con una mayor dificultad para construir adhesiones políticas y sociales duraderas. Citó al filósofo Edgar Morin para señalar que "es mucho más difícil denunciar que proponer, es mucho más difícil si se quiere protestar, que juntarse para llevar adelante una causa".

Otro de los elementos mencionados fue el avance de las nuevas derechas y, particularmente, de la extrema derecha. Canzani sostuvo que el fenómeno no se limita a los resultados electorales, sino que también implica una influencia creciente sobre las derechas tradicionales.

"Buena parte de esas nuevas derechas están colonizando a las derechas tradicionales", afirmó. A su entender, se trata de "un fenómeno grave" porque "buena parte de esas nuevas derechas son iliberales, no son democráticas, son extremistas, son excluyentes".

El analista trasladó esa comparación al escenario regional y contrastó los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei en Argentina para señalar que, más allá de las diferencias entre ambos, se trata de "un panorama absolutamente distinto".

Acciones sin impacto y errores no forzados

En cuanto a la situación específica del gobierno del Frente Amplio, Canzani consideró que hubo "un conjunto de acciones que hasta el momento no lograron impactar" y también "algunos errores no forzados".

Esa combinación, sostuvo, contribuyó a la caída de la aprobación. Sin embargo, planteó que el descenso podría haber llegado a un punto de estabilización. "Mi sospecha, y lo había comentado con compañeros y compañeras, es que ya se había alcanzado un piso en ese nivel de apoyo", afirmó.

En ese sentido, señaló que las dos últimas mediciones conocidas hasta el momento muestran movimientos en la dirección contraria. Según explicó, la recuperación fue "más leve en la encuesta de Factum, más consistente en la encuesta de Cifra".

Canzani consideró que, aunque todavía se trata de indicios, el hecho de que dos mediciones apunten en el mismo sentido permite prestar atención al fenómeno. "Por el momento son indicios, pero cuando hay dos encuestas que van en el mismo sentido, es una evidencia para tener en cuenta", sostuvo.

El analista identificó además algunos acontecimientos recientes que podrían estar incidiendo en ese cambio. Entre ellos mencionó la aprobación de la Rendición de Cuentas en un contexto que definió como adverso, una dinámica diferente en las apariciones públicas del presidente y un mayor cierre entre los votantes frenteamplistas más comprometidos.

"La propia aprobación de la Rendición de Cuentas en un contexto en principio adverso, una dinámica un poquito diferente en las salidas del presidente a nivel público, y el cierre de filas entre los votantes frenteamplistas más comprometidos", enumeró.

Para Canzani, esos elementos podrían explicar parte de la recuperación observada en las últimas mediciones. "Parece que si tengo que hipotetizar, son las cosas que creo que están generando mayor efecto en ese cambio", concluyó.

Revalorización de la gestión

Luego del análisis coyuntural, y sobre el final de la entrevista, Canzani compartió su visión personal acerca de la gestión del Gobierno: "Básicamente está haciendo aquellas cosas con las que se comprometió. Básicamente está gobernando para quienes dijo que iba a gobernar".

Canzani reconoció que "quizás pueda haber una cierta falta de gestualidad política hacia algunos sectores de los electores frenteamplistas", pero remarcó que "en términos de políticas públicas está haciendo el conjunto de cosas que se comprometió a hacer, en un escenario de restricciones".