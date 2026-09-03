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Sociedad avioneta | cocaína | Artigas

Lluvia blanca

Incautaron una narco avioneta en Artigas con más 400 kg de cocaína

Cuatro personas fueron detenidas tras la incautación de una avioneta que arrojó un importante cargamento de cocaína en un campo de Artigas.

Incautaron narco avioneta en Artigas.

Incautaron narco avioneta en Artigas.

 Ilustrativa
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Por Redacción Caras y Caretas

Cuatro personas fueron detenidas tras la incautación de una avioneta que arrojó en "una importante cantidad de droga" en un campo del departamento de Artigas. La noticia fue informada este jueves 3 de setiembre por el propio ministro del Interior, Carlos Negro.

"Hace pocas horas, se detuvo en Artigas a tres personas y se incautó una avioneta que arrojó una importante cantidad de droga que estamos analizando qué tipo de sustancia es y la cantidad", comunicó Negro tras comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que analiza el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Fuentes de la investigación consultadas por Subrayado aseguraron que en total son cuatro los detenidos hasta el momento por la maniobra de narcotráfico, en la que también fueron incautaron vehículos, un arma y equipos de comunicación.

Además se confirmó extraoficialmente que el cargamento arrojado sería de más de 400 kg de cocaína.

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