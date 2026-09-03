Anuncian precipitaciones, tormentas aisladas y un posterior desplome térmico

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul emitieron sus proyecciones climáticas actualizadas para Uruguay. El reporte anticipa una jornada inestable marcada por precipitaciones y tormentas aisladas, previo al ingreso de una masa de aire de origen polar que provocará un paulatino y marcado descenso de las temperaturas hacia el fin de semana.
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Condiciones actuales y evolución inmediata
De acuerdo con las estimaciones de Inumet para las próximas horas, la inestabilidad predomina en gran parte del territorio nacional, con especial incidencia en la franja sur, este y metropolitana:
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Lluvias y tormentas aisladas: Se prevé cielo nuboso y cubierto con ocurrencia de precipitaciones y tormentas dispersas, acompañadas de rachas de viento de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras y del este.
Visibilidad reducida: Persiste la formación densa de neblinas y bancos de niebla matinales y nocturnos, un factor que afecta la visibilidad en rutas nacionales y accesos urbanos.
Temperaturas de transición: Para este jueves se registran mínimas generales de entre 7 °C y 10 °C, mientras que las máximas se posicionarán entre los 16 °C en el sur e incrementándose hasta los 23 °C en el norte del país.
Proyección de MetSul: Irrupción de aire polar y fuerte descenso térmico
Por su parte, el análisis de la agencia MetSul advierte que la inestabilidad presente es el antesala del desplazamiento de un frente frío de origen austral. Este fenómeno removerá la masa de aire húmedo instalada en la región y provocará un "desplome térmico" progresivo durante las próximas jornadas.
A partir de la noche del viernes y durante el transcurso del fin de semana, los modelos meteorológicos señalan el afianzamiento de vientos del sector suroeste y sur con rachas de hasta 60 km/h en áreas costeras. Dicha circulación aumentará la sensación de frío y provocará un descenso drástico en los termómetros, proyectando mínimas que podrían ubicarse cercanas a los 0 °C en zonas del interior.