Anuncian precipitaciones, tormentas aisladas y un posterior desplome térmico

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul emitieron sus proyecciones climáticas actualizadas para Uruguay. El reporte anticipa una jornada inestable marcada por precipitaciones y tormentas aisladas, previo al ingreso de una masa de aire de origen polar que provocará un paulatino y marcado descenso de las temperaturas hacia el fin de semana.