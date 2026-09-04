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Política exclusividad parlamentaria | Gastón Duffour | conflicto

Debate necesario

Proyecto de exclusividad parlamentaria es "una buena señal para la democracia", dijo politólogo

El politólogo Gastón Duffour evaluó el proyecto de ley del Frente Amplio sobre exclusividad parlamentaria y aseguró que la tarea legislativa "tiene que estar dedicada a tramitar las demandas del pueblo".

Que los legisladores se dediquen solo a su pueblo es buena señal para la democracia. En la foto: Gastón Duffour, politólogo.&nbsp;

"Que los legisladores se dediquen solo a su pueblo es buena señal para la democracia". En la foto: Gastón Duffour, politólogo. 

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En diálogo con Caras y Caretas, el politólogo Gastón Duffour valoró que el proyecto de ley de exclusividad parlamentaria propone una discusión "que es necesario dar como país", acerca del rol de legisladores y legisladoras.

Consultado sobre su acuerdo o desacuerdo con el proyecto, el experto dijo que "la tarea parlamentaria tiene que ser full time porque es la representación de todos y de todas en el Parlamento Nacional". A su entender, esta labor "tiene que estar dedicada a pasar mucho tiempo en el territorio para poder tramitar y poner en agenda las demandas del pueblo en el Parlamento y no necesariamente las de los grandes oligopólios o minorías que tienen mucho poder, como pasa muchas veces. Tienen que poder dedicarles cinco años de su vida al pueblo, que es para lo que los votaron".

En tal sentido, recordó que el pensador liberal John Stuart Mill planteaba que "la democracia representativa permitía que las voces de los pueblos lleguen al Parlamento y que no haya una disociación” entre gobernantes y gobernados. “Esa desconexión puede socavar la democracia. En esta coyuntura, en la que observamos, por ejemplo, grandes plataformas digitales tratando de incidir en las elecciones, el contacto mano a mano en los territorios es una garantía para sostener la democracia”, argumentó.

A juicio de Duffour, el mensaje que da este proyecto hacia el electorado cobra una gran relevancia en el escenario actual. “En un momento en el que tenemos una gran separación entre el sistema político y las necesidades del pueblo, se le está diciendo a la gente 'solo vamos a estar dedicados a ustedes', y eso es una muy buena señal para la democracia”.

Conflicto de intereses

En cuanto a un posible conflicto de intereses entre los negocios privados y la gestión parlamentaria, el politólogo reconoció la "tensión constante" entre ambos campos y advirtió que “las decisiones generales de todo un país no pueden estar atravesadas por los intereses particulares”.

Para el entrevistado, aunque la normativa actual contempla el retiro de la sesión en casos explícitos de conflicto de intereses, "es un terreno que en muchos casos tiene límites difusos".

“Separar lo privado de lo público cuando se toma un cargo de responsabilidad de ese nivel, me parece adecuado y necesario. Además, creo que es un debate a dar más en profundidad, alcanzando otra discusión que todavía nos debemos, como la transparencia en las elecciones y las campañas", agregó.

Por otro lado, manifestó su acuerdo con las expresiones del senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, quien ha reconocido públicamente que los legisladores "reciben un muy buen sueldo" por la tarea que desarrollan. "Si necesitas más plata dedicate a lo privado, porque la tarea pública significa entregar un tiempo de tu vida para construir algo que te supera como individuo", expresó el politólogo.

Más allá de su acuerdo con el proyecto, Duffour consideró que el articulado requiere algunos ajustes técnicos. “Creo que la propuesta es muy buena, aunque hay que afinarlo un poco más, porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellos que reciben regalías por inversiones?”, observó.

Consultado sobre la recepción ciudadana de esta iniciativa, expresó: “Creo que es una discusión que a la sociedad le va a gustar dar”, opinó.

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