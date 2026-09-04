Proyecto de exclusividad parlamentaria es "una buena señal para la democracia", dijo politólogo

En tal sentido, recordó que el pensador liberal John Stuart Mill planteaba que "la democracia representativa permitía que las voces de los pueblos lleguen al Parlamento y que no haya una disociación” entre gobernantes y gobernados. “Esa desconexión puede socavar la democracia. En esta coyuntura, en la que observamos, por ejemplo, grandes plataformas digitales tratando de incidir en las elecciones, el contacto mano a mano en los territorios es una garantía para sostener la democracia”, argumentó.

A juicio de Duffour, el mensaje que da este proyecto hacia el electorado cobra una gran relevancia en el escenario actual. “En un momento en el que tenemos una gran separación entre el sistema político y las necesidades del pueblo, se le está diciendo a la gente 'solo vamos a estar dedicados a ustedes', y eso es una muy buena señal para la democracia”.

Conflicto de intereses

En cuanto a un posible conflicto de intereses entre los negocios privados y la gestión parlamentaria, el politólogo reconoció la "tensión constante" entre ambos campos y advirtió que “las decisiones generales de todo un país no pueden estar atravesadas por los intereses particulares”.

Para el entrevistado, aunque la normativa actual contempla el retiro de la sesión en casos explícitos de conflicto de intereses, "es un terreno que en muchos casos tiene límites difusos".

“Separar lo privado de lo público cuando se toma un cargo de responsabilidad de ese nivel, me parece adecuado y necesario. Además, creo que es un debate a dar más en profundidad, alcanzando otra discusión que todavía nos debemos, como la transparencia en las elecciones y las campañas", agregó.

Por otro lado, manifestó su acuerdo con las expresiones del senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, quien ha reconocido públicamente que los legisladores "reciben un muy buen sueldo" por la tarea que desarrollan. "Si necesitas más plata dedicate a lo privado, porque la tarea pública significa entregar un tiempo de tu vida para construir algo que te supera como individuo", expresó el politólogo.

Más allá de su acuerdo con el proyecto, Duffour consideró que el articulado requiere algunos ajustes técnicos. “Creo que la propuesta es muy buena, aunque hay que afinarlo un poco más, porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellos que reciben regalías por inversiones?”, observó.

Consultado sobre la recepción ciudadana de esta iniciativa, expresó: “Creo que es una discusión que a la sociedad le va a gustar dar”, opinó.