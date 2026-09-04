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Política autoridades | empresarios | inversiones

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Autoridades de Paraguay buscan atraer inversiones y fortalecer alianzas con empresarios uruguayos

Unos 350 empresarios uruguayos escucharon las oportunidades que ofrece Paraguay como destino de inversiones y plataforma de acceso a mercados internacionales.

Empresarios y autoridades Paraguay en ADM.

Empresarios y autoridades Paraguay en ADM.

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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Industria y Comercio paraguayo, Marco Riquelme, y el viceministro de Rediex, Eduardo Gustale, participaron del encuentro “Conectando Oportunidades Paraguay-Uruguay”, organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), donde presentaron las ventajas competitivas del país para atraer inversiones, desarrollar industrias y fortalecer el encadenamiento productivo regional.

Las autoridades del MIC fueron invitadas por el Club de Ejecutivos del Paraguay, a formar parte de una misión empresarial que reúne a unos 40 empresarios paraguayos en Uruguay, con una agenda orientada a generar negocios, inversiones y alianzas entre ambos países.

El encuentro congregó a aproximadamente 350 empresarios uruguayos, quienes conocieron las oportunidades que ofrece Paraguay como destino de inversiones y plataforma de acceso a mercados internacionales.

Las condiciones y facilidades de Paraguay

Riquelme destacó las condiciones económicas y los instrumentos disponibles para facilitar la llegada de capitales y el desarrollo de nuevas industrias, entre ellos el Régimen de Maquila, Zona Franca, la Ley de Atracción de Inversiones, el Régimen de Materia Prima y la Ley de Producción y Ensamblaje.

Asimismo, resaltó la ubicación estratégica del Paraguay y su conectividad a través de la hidrovía y el corredor bioceánico como factores que fortalecen la competitividad del país.

El titular del MIC señaló además que las oportunidades de crecimiento deben analizarse con una mirada que trascienda los mercados individuales y contemple especialmente el potencial del Mercosur, promoviendo una mayor integración de las cadenas productivas y comerciales de la región.

En ese sentido, destacó la complementariedad entre Paraguay y Uruguay, considerando las capacidades y ventajas que cada país puede aportar para generar nuevas oportunidades de negocios, inversiones y encadenamientos productivos.

Acuerdos comerciales y oportunidades

El Ministro también destacó los acuerdos estratégicos que permiten utilizar a Paraguay como plataforma de acceso a mercados internacionales. En ese sentido, mencionó el acuerdo vigente con Taiwán, que contempla 115 productos con arancel cero, generando oportunidades para las empresas instaladas en el país.

Afirmó, además, tres áreas con potencial para nuevas inversiones: la desmonopolización de la generación de energía eléctrica, el desarrollo del sector forestal y las industrias de mano de obra intensiva que pueden beneficiarse del Régimen de Materia Prima para la importación de insumos provenientes de fuera del Mercosur.

También presentó los lineamientos del Plan Paraguay 2X, que busca duplicar la economía mediante el impulso de sectores estratégicos como alimentos, bebidas, textil y metalmecánica, con una visión de mayor integración productiva dentro de la región.

Agenda institucional y logística

En el marco de la misión por Uruguay, el ministro Riquelme también desarrolla una agenda institucional que incluye una visita a autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP), una reunión con el secretario de la Presidencia de Uruguay y una visita a un centro logístico RAS, con el objetivo de conocer experiencias y oportunidades vinculadas a la infraestructura, logística y facilitación del comercio.

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