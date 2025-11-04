La Mesa Política del Frente Amplio (FA) recibió este lunes al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien informó sobre el tratamiento del presupuesto quinquenal en el Parlamento. Oddone reiteró que el Poder Ejecutivo no enviará un mensaje complementario –con mayores recursos– y señaló que existe “una negociación abierta entre el Poder Ejecutivo y los partidos políticos de la oposición” en torno al levantamiento del secreto bancario, a pedido de la Dirección General Impositiva (DGI), que no fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Avances
El FA negocia con Pedro Bordaberry el levantamiento del secreto bancario
El ministro Gabriel Oddone, el equipo económico y las autoridades de la DGI ya se han reunido con el legislador colorado.