Política FA | Oddone | reasignación

Avances

El FA negocia con Pedro Bordaberry el levantamiento del secreto bancario

El ministro Gabriel Oddone, el equipo económico y las autoridades de la DGI ya se han reunido con el legislador colorado.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone.

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) recibió este lunes al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien informó sobre el tratamiento del presupuesto quinquenal en el Parlamento. Oddone reiteró que el Poder Ejecutivo no enviará un mensaje complementario –con mayores recursos– y señaló que existe “una negociación abierta entre el Poder Ejecutivo y los partidos políticos de la oposición” en torno al levantamiento del secreto bancario, a pedido de la Dirección General Impositiva (DGI), que no fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Con respecto a la redacción propuesta por el senador colorado Pedro Bordaberry al artículo del levantamiento del secreto bancario, el ministro afirmó que el equipo económico y las autoridades de la DGI ya se han reunido con el legislador. No obstante, señaló que cualquier cambio “tiene que ser consistente con lo que es la voluntad de la Cámara de Diputados, que fue la que votó negativamente”, acotó.

El artículo que salió de la comisión especial de la Cámara de Diputados establecía la participación de un juez en el levantamiento del secreto bancario, a pedido de la DGI, cuando “haya acreditado la existencia de indicios objetivos que hagan presumir razonablemente la existencia de evasión por parte del sujeto pasivo, y siempre que la información solicitada resulte necesaria para la correcta determinación de adeudos tributarios o la tipificación de infracciones”.

Sin embargo, disponía que, en caso de no mediar un pronunciamiento de la Justicia en un plazo de diez días, “se entenderá que se ha conferido la autorización correspondiente”. La propuesta de Bordaberry elimina esta última posibilidad y establece que el juez “dictará resolución en el plazo de diez días hábiles desde la solicitud de la autorización”.

Reasignación de recursos

“El perímetro presupuestal es el que está establecido y, por lo tanto, lo que hay en este momento son negociaciones para poder hacer reasignaciones presupuestales que contemplen alguno de estos pedidos”, afirmó el ministro Oddone.

