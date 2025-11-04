El FA negocia con Pedro Bordaberry el levantamiento del secreto bancario

Sin embargo, disponía que, en caso de no mediar un pronunciamiento de la Justicia en un plazo de diez días, “se entenderá que se ha conferido la autorización correspondiente”. La propuesta de Bordaberry elimina esta última posibilidad y establece que el juez “dictará resolución en el plazo de diez días hábiles desde la solicitud de la autorización”.

Reasignación de recursos

“El perímetro presupuestal es el que está establecido y, por lo tanto, lo que hay en este momento son negociaciones para poder hacer reasignaciones presupuestales que contemplen alguno de estos pedidos”, afirmó el ministro Oddone.