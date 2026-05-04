Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política comisión | Investigadora | FA

Cabildo apoyará las dos

FA confirmó comisión investigadora por "actos de corrupción" en ASSE y oposición impulsa otra más extensa

La comisión investigadora impulsada por el oficialismo indagará el período 2020-2024, mientras que la comisión de la oposición investigará desde 2015.

Polémica entre oficialismo y oposición por extensión de comisiones investigadoras de ASSE.

Polémica entre oficialismo y oposición por extensión de comisiones investigadoras de ASSE.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

En un nuevo capítulo de debate político e investigación parlamentaria con respecto a irregularidades durante el Gobierno de Luis Lacalle Pou, la bancada del Frente Amplio (FA) anunció este lunes la creación una comisión investigadora por los casos denunciados en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En paralelo, la comisión pre investigadora impulsada por la oposición resolvió este lunes, por mayoría, recomendar a la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora sobre las gestiones de ASSE desde 2015 en adelante, que la bancada el FA ya anunció que no apoyará.

Cabildo Abierto apoyará ambas comisiones investigadoras de ASSE

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, informó a Caras y Caretas que apoyará la creación de las dos comisiones.

En conferencia de prensa, la bancada oficialista encabezada por el diputado Federico Preve, anunció oficialmente que impulsará la creación de otra Comisión Investigadora por presuntas irregularidades en la gestión de ASSE durante el gobierno del Partido Nacional entre 2020 y 2024, detectadas a partir de “pedidos de acceso a la información pública y auditorías vinculadas a compras en el sector privado”.

Los hechos a investigar ya forman parte de una denuncia penal presentada por la actual gestión de ASSE contra jerarcas de la administración anterior. Preve aclaró que ambas instancias transitan por caminos distintos.

La denuncia penal correrá por la jurisprudencia del sistema judicial y allí se buscan responsabilidades desde el punto de vista penal. Aquí nosotros queremos profundizar toda la información que tenemos para ver si hay responsabilidades políticas”, explicó.

HHfX4uDWgAAlUqj

Diputado Preve justificó investigar presuntos "actos de corrupción" ASSE

Creemos que hay evidencia suficiente para investigar actos de corrupción en las compras desde ASSE al sector privado, en particular ITHG, Proveedores Marítimos, Círculo Católico y Casmu”, detalló Preve.

“Hay elementos de abuso de poder, conjunción de interés público-privado, beneficio de privados y particulares, además de incumplimiento de la normativa”, señaló el diputado frenteamplista.

Además, informó que el Tribunal de Cuentas detectó que “no hubo licitaciones ni procesos competitivos” en traslados y compras directas realizadas desde ASSE, lo que “incumple las normas de buena práctica en la gestión pública”.

Preve apuntó que ASSE gastó más de US$ 50 millones durante el quinquenio en traslados con una empresa que no contaba con habilitación de Salud Pública, más de US$ 60 millones en el Círculo Católico, además de multiplicar en un 4.000% los gastos hacia el Casmu.

Temas

Te puede interesar