El foco en los más vulnerables: vivienda prioriza soluciones para hogares con niños y mujeres jefas

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, sostuvo una productiva reunión de trabajo con el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, en el marco de la gira nacional que el Ministerio realiza para implementar el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat. El principal objetivo del encuentro fue continuar con el proceso de "aterrizaje" de las políticas habitacionales en los distintos territorios, asegurando que las acciones del Ministerio respeten y acompañen las diversas realidades del país, lo que hace fundamental la coordinación con los gobiernos departamentales.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Ministra de vivienda
La ministra Paseyro identificó la emergencia habitacional y la situación de las familias que residen en asentamientos como los desafíos más urgentes. En este sentido, remarcó que la solución va más allá de la provisión de la vivienda, requiriendo un trabajo interinstitucional sólido que incorpore políticas sociales de acompañamiento. Asimismo, señaló que sectores de ingresos medios y medios-bajos también enfrentan dificultades, por lo cual anunció la generación de nuevos programas que se implementarán a partir de la próxima ley de presupuesto para facilitar su acceso o mantenimiento de una vivienda.
Respecto a la realidad específica de Río Negro, el encuentro permitió delinear prioridades de atención. La jerarca adelantó que el Ministerio pondrá a disposición una "batería de herramientas" para atender las distintas problemáticas del territorio, con un énfasis particular en la población más vulnerable. Afirmó que la prioridad ministerial serán las mujeres jefas de hogar y los hogares con niños, niñas y adolescentes, quienes representan una importante emergencia social, alineando esta estrategia con la prioridad que el Gobierno Nacional ha puesto en las infancias.
Por su parte, el intendente Levratto valoró positivamente la instancia y destacó la importancia de la coordinación institucional. El jerarca departamental afirmó: "Creo en el Estado nacional, en el sistema público y en el valor de lo público. A través de una política pública nacional y departamental podemos democratizar los recursos y satisfacer las demandas genuinas de nuestros compatriotas".
Finalmente, la ministra Paseyro se refirió al proyecto de ley que busca agilizar la expropiación de viviendas vacías. La ministra destacó la iniciativa, actualmente a estudio del Senado, asegurando que su aprobación se convertirá en una "herramienta muy importante para recuperar esas viviendas y generar una cartera de tierras e inmuebles" destinada a soluciones habitacionales. Confirmó que el Ministerio trabajará coordinadamente con los gobiernos departamentales para la identificación de estas construcciones vacías.