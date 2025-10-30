El foco en los más vulnerables: vivienda prioriza soluciones para hogares con niños y mujeres jefas

Por su parte, el intendente Levratto valoró positivamente la instancia y destacó la importancia de la coordinación institucional. El jerarca departamental afirmó: "Creo en el Estado nacional, en el sistema público y en el valor de lo público. A través de una política pública nacional y departamental podemos democratizar los recursos y satisfacer las demandas genuinas de nuestros compatriotas".

Finalmente, la ministra Paseyro se refirió al proyecto de ley que busca agilizar la expropiación de viviendas vacías. La ministra destacó la iniciativa, actualmente a estudio del Senado, asegurando que su aprobación se convertirá en una "herramienta muy importante para recuperar esas viviendas y generar una cartera de tierras e inmuebles" destinada a soluciones habitacionales. Confirmó que el Ministerio trabajará coordinadamente con los gobiernos departamentales para la identificación de estas construcciones vacías.