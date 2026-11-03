El gobierno fijó como meta cerrar el acuerdo con HIF Global antes de fin de año

El eje central de las conversaciones gira en torno al abastecimiento y al precio de la energía eléctrica. HIF solicitó inicialmente una tarifa de US$ 40 por megavatio hora, cifra sustancialmente inferior a los US$ 86 por MWh acordados con otros actores como Google. Frente a esto, el secretario de Presidencia enfatizó la necesidad de mantener la equidad tarifaria y la competitividad del mercado. Ante este escenario, la compañía presentó un nuevo diseño conceptual que contempla el autoabastecimiento mediante parques eólicos y solares propios para reducir el impacto sobre la red nacional.