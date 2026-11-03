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Política HIF Global |

Cerca de la firma

El gobierno fijó como meta cerrar el acuerdo con HIF Global antes de fin de año

Yamandú Orsi confirmó que existen avances significativos y cambios favorables en la propuesta de HIF tras su reunión con el CEO de la firma, César Norton.

El gobierno cerca de cerrar el acuerdo con HIF Global.

El gobierno cerca de cerrar el acuerdo con HIF Global.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Poder Ejecutivo manifestó formalmente a la empresa HIF Global su intención de concretar el compromiso de inversión para su megaproyecto de eCombustibles en Paysandú antes de que finalice el año. Según detalló el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el gobierno busca evitar que las negociaciones se extiendan de forma indefinida, especialmente en un contexto de creciente demanda de proyectos electrointensivos —como data centers e iniciativas como la de Solaria— que tensionan y requieren adelantar inversiones en la infraestructura de transmisión de UTE.

El eje central de las conversaciones gira en torno al abastecimiento y al precio de la energía eléctrica. HIF solicitó inicialmente una tarifa de US$ 40 por megavatio hora, cifra sustancialmente inferior a los US$ 86 por MWh acordados con otros actores como Google. Frente a esto, el secretario de Presidencia enfatizó la necesidad de mantener la equidad tarifaria y la competitividad del mercado. Ante este escenario, la compañía presentó un nuevo diseño conceptual que contempla el autoabastecimiento mediante parques eólicos y solares propios para reducir el impacto sobre la red nacional.

Avances significativos

El presidente Yamandú Orsi confirmó que existen avances significativos y cambios favorables en la propuesta de HIF tras su reunión con el CEO de la firma, César Norton. El proyecto, proyectado en cuatro módulos por una inversión inicial de US$ 1.277 millones en sus parajes de generación, contempla el inicio de exportaciones hacia Europa y Asia para 2029. De alcanzarse un acuerdo definitivo este año, la firma iniciará los trámites formales de relocalización y promoción de inversiones, previéndose un plazo de entre ocho meses y un año para la presentación de la Decisión Final de Inversión (FID).

Aunque los parques de generación (solar y eólico) representan unos US$ 1.277 millones, el proyecto completo operativo asciende a US$ 5.385 millones. De esta cifra, unos US$ 2.881 millones se asignan a la planta industrial y US$ 1.226 millones a obras complementarias (infraestructura, gestión de efluentes e hídrica).

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