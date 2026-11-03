El Poder Ejecutivo manifestó formalmente a la empresa HIF Global su intención de concretar el compromiso de inversión para su megaproyecto de eCombustibles en Paysandú antes de que finalice el año. Según detalló el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el gobierno busca evitar que las negociaciones se extiendan de forma indefinida, especialmente en un contexto de creciente demanda de proyectos electrointensivos —como data centers e iniciativas como la de Solaria— que tensionan y requieren adelantar inversiones en la infraestructura de transmisión de UTE.
Cerca de la firma
El gobierno fijó como meta cerrar el acuerdo con HIF Global antes de fin de año
Yamandú Orsi confirmó que existen avances significativos y cambios favorables en la propuesta de HIF tras su reunión con el CEO de la firma, César Norton.